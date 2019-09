Alcaldesa pide auditoría a Corte de Cuentas

La alcaldesa de Cojutepeque, Cuscatlán, Lili Bello de Perdomo, urgió a la Corte de Cuentas de la República (CCR), realizar una auditoría en la municipalidad.

Recordó que tras su toma de posesión, en mayo de 2018, hizo una petición formal a la CCR, para auditar el trabajo de la administración, anterior, pero no la han iniciado.

"Hace 22 días me llamaron para decirme que la auditoría va a iniciar hasta principios de 2020. Eso no me parece", dijo la jefa edilicia.

A su juicio, una de las áreas que necesitan ser fiscalizadas, es la administración de mercados, donde sospecha que se han estado dando irregularidades. Ahí hay una persona "que se cree el dueño", dijo la funcionaria, quien sospecha que se han estado dando cobros indebidos a los comerciantes.

Adelantó que están preparando una nueva modalidad de cobro electrónico a los usuarios de los mercados, con lo que evitarán que los empleados de mercados, manipulen dinero. Otra área en la que considera necesario auditoría, es la de catastro.

La alcaldesa señaló que con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (USAID) y el proyecto gobernabilidad, están desarrollando un estudio de las finanzas de la alcaldía. Sin embargo, esto no sustituye lo que debe hacer la CCR. "He pedido que la Corte de Cuentas, haga auditoría desde el 2013", reseñó.

Como denominador común, muchos de los alcaldes que van a iniciar un nuevo periodo, recurren a la Corte de Cuentas, para que les audite gestiones anteriores.