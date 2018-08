Alcaldesa reitera que no habrá bonos para trabajadores en Santa Ana

La alcaldesa de Santa Ana, Milena Calderón de Escalón, reiteró hoy que los dos bonos que recibían los empleados de la comuna en julio y agosto ya no serán entregados, y desmintió al Sindicato de Trabajadores Municipales de Santa Ana (SITRAMSA) sobre la vigencia del contrato colectivo, asegurando que este venció el 31 de diciembre del año pasado.

La postura de la jefa municipal surge ante la protesta que realizó el sindicato la semana pasada, exigiendo nuevamente la entrega del bono y solicitando a la actual administración la reincorporación de empleados y sindicalistas suspendidos por la administración anterior y la instalación de una mesa permanente de diálogo con las actuales autoridades.

Foto LPG/Juan Carlos Barahona

De Escalón volvió a indicar que este año ya no se hará entrega de los bonos por varios factores, el primero, porque estos beneficios se incluían dentro del contrato colectivo que tenía los empleados con la administración municipal y que venció el 31 de diciembre del año pasado.

Al no estar vigente el contrato, agregó, los fondos para la entrega de los bonos no fueron incluídos en el presupuesto del presente año, por lo que la alcaldía no puede hacer entrega de dichos bonos.

La alcaldesa también indicó que se carece de fondos económicos para erogar este beneficio, pero que al haber disponibilidad podrían buscar alternativas para entregar el beneficio a los empleados.