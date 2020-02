Alcaldesa resta importancia a investigación en su contra

"Desde que entré a la política me he esforzado por hacer bien las cosas y siempre hemos tenido denuncias. No es la primera vez que hay gente que nos ha denunciado de tantas cosas que creo que me pasaría toda una mañana hablando de eso, pero gracias a Dios hemos podido demostrar a toda la comunidad que son simples mentiras", expresó la alcaldesa de Atiquizaya, Ana Luisa Rodríguez, tras enterarse de que tiene un proceso investigativo abierto en la Fiscalía General de la República (FGR).

Días atrás, se conoció a través de un medio de comunicación que la Fiscalía tiene abiertos expedientes judiciales contra más de 30 alcaldes y exalcaldes del país por supuestos actos ilícitos, que van desde el impago de cotizaciones que fueron retenidas a los empleados hasta el mal manejo de fondos de las arcas municipales.

Entre los nombres de alcaldes que están siendo investigados se encuentra el de la alcaldesa Rodríguez. La jefa edilicia, que cuenta con seis períodos consecutivos al frente de la comuna de Atiquizaya, manifestó que no se sorprendió al enterarse de que tiene un nuevo proceso abierto en la Fiscalía debido a que con anterioridad ha sido notificada de otros casos.

"Hemos sido investigados con relación a pandillas, y pudieron ver que somos personas que apoyamos a todo nuestro municipio, pero que en ningún momento tenemos ningún vínculo con estos grupos. También han podido comprobar que nuestros trabajadores tienen como requisito una solvencia de la Policía y antecedentes penales dentro de sus expedientes. Hemos tenido denuncias de irregularidades en proyectos que cuando se han visitado han constatado que todo está bien", afirmó Rodríguez. No descartó acudir a la Fiscalía junto a sus abogados para solicitar información sobre la investigación en su contra.