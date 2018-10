Alcaldía capitalina sigue proceso de sanción contra bar denunciado por embajador

El embajador de Francia en El Salvador, David Izzo, en reiteradas ocasiones ha denunciado un bar que se ubica en la misma zona donde está la residencia de la embajada, y que varios días a la semana durante la noche hace ruido por la música que ponen.

"Se le ha sancionado, es el establecimiento Calamaris. Se le ha sancionado en repetidas ocasiones, se han hecho varias visitas dentro de nuestro plan Decibeles a manera de que mantenga los rangos de ruido en niveles normales. No han hecho caso. Estamos siguiendo un procedimiento, no podemos llegar a cerrar un local si no tenemos un procedimiento establecido", dijo el alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, al ser consultado por la reiterada denuncia del diplomático.

Izzo publicó la última denuncia el pasado 30 de septiembre en la madrugada y preguntó: "Si es normal que un establecimiento nocturno se le permita esta falta de respeto, de cumplimiento de las leyes hacia los habitantes de este barrio sin que nada interviene, sin que nada pasa".

El jefe de la comuna por su parte siguió diciendo que el barrio en el que está ubicada la residencia diplomática "ya no es un lugar residencial, prácticamente esa es la única casa que queda en esa zona, prácticamente todos los demás lugares son bares, restaurantes, oficinas, ya dejó de ser hace varios años un lugar residencial". Muyshondt reconoció que el lugar denunciado por el diplomático sí ha incumplido los llamados de atención de la alcaldía.

En agosto se le sancionó por hacer ruido más de lo permitido, según informó la alcaldía en sus redes sociales cuando eso sucedió.