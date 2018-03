Alcaldía S. S. admite tres impugnaciones a millonario contrato

Lee también

El concejo municipal de la Alcaldía de San Salvador decidió en la sesión de ayer por la tarde admitir tres recursos de impugnación de tres compañías y revisar la adjudicación millonaria a una empresa extranjera, para que ejecutara el proyecto del Sistema Automatizado Integral de Monitoreo, Videovigilancia, Datacenter y C4 para el municipio de San Salvador, que le costaría a los capitalinos solo en el primer año de su implementación un monto de $14,922,729.58.Los recursos fueron presentados por tres de las cuatro empresas que participaron en el proceso de licitación que hizo la alcaldía liderada por el efemelenista Nayib Bukele. La adjudicación se hizo bajo la licitación Pública LP-06-AMSS-2016, que inició el 24 de agosto de 2016 y terminó con el acta de notificación de resolución del 12 de enero de 2017, en la que se adjudicaba a la empresa que hizo la oferta más cara.Esta licitación generó una serie de señalamientos por parte de concejales del partido ARENA en la comuna, quienes expresaron que esta no se había dado de forma adecuada y que la empresa ganadora no tiene la “trayectoria suficiente” para desarrollar el proyecto.Incluso, los concejales tricolor aseguraron que no tuvieron un informe de parte de la comisión evaluadora de la alcaldía, y de la que ellos no forman parte, que les explicara los motivos por el cual dieron la adjudicación a dicha empresa.“Metieron tres recursos de revisión y entonces a raíz de eso se admitieron los recursos, se creó una comisión de alto nivel que los va a revisar”, expresó el concejal Edwin Zamora, del partido ARENA.Tras admitir los recursos, el concejo decidió que se creará una comisión de alto nivel, en la que estarán representantes de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Corte de Cuentas de la República (CCR), para que sean parte de la revisión del proceso.Representantes de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico (FUNDE) y de la fundación Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ), Roberto Rubio Fabián y Roberto Burgos Viale, respectivamente, también han expresado que la Fiscalía General de la República (FGR) debe indagar la forma en la que se están otorgando los contratos.En ese sentido, Zamora asegura que ante los cuestionamientos que se dieron más la peticiones de las tres empresas es que se decidió que se debe revisar el proceso.“Todos votamos a favor de que se hiciera la revisión, fue una decisión unánime. Obviamente, ante los cuestionamientos y ante la legalidad en tiempo y en forma de la petición de revisión de las tres empresas, entonces lo que procede es aceptarla y ordenar que se haga la revisión”, dijo Zamora.La empresa ganadora también tendrá tres días hábiles a partir de la admisión de los recursos presentados, para defender su propuesta ante la comuna. Tras ese proceso, la comisión deberá emitir las conclusiones con las que se determinará si se deja en firme la adjudicación del contrato millonario o se cambia.“La verdad es que nosotros estuvimos en contra de eso (adjudicación) desde el principio, aunque estamos a favor de que (el proyecto) es algo muy bueno, pero no de la forma en que se hizo (licitación). Se hizo un llamado a la Fiscalía y a la Corte de Cuentas para que ellos estén involucrados”, agregó la concejala del partido ARENA Luz Fonseca.Otro de los cuestionamientos que se han generado por los contratos que otorga la Alcaldía de San Salvador son los plazos de estos. La comuna tiene contrato con una empresa colombiana por 20 años para el proyecto de luminarias led, también tiene contrato por veinticinco años con la inmobiliaria dueña del edificio donde funciona el mercado Cuscatlán y busca firmar el contrato por el sistema de videovigilancia con una empresa extranjera por veinte años.También se ha criticado la deuda que se está adquiriendo en la administración del alcalde Bukele, quien en solo tres operaciones ha acumulado un monto de $114.9 millones.La concejala Fonseca insistió en lo importante que es que se haga la revisión del proceso de las cámaras. “Es positiva la revisión. Si se va a hacer todo transparente, sí. Ahora quiero decir que no tuvimos mucho tiempo para revisar la documentación que nos dieron hasta ahora, pero si las cosas se van a hacer como deben ser, yo siempre estaré de acuerdo con que las cosas se hagan así. En físico, hasta ahora nos entregaron información del proyecto”, agregó la tricolor.