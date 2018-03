Alcaldía S. S. crea nuevas bases para licitación de cámaras

Lee también

La Alcaldía de San Salvador ha iniciado la creación de nuevas bases de licitación para el proyecto del sistema de videovigilancia capitalino. Eso se da luego de que el concejo decidió por unanimidad revocar la adjudicación del contrato que se había hecho a una empresa extranjera para un plazo de 20 años.La decisión del concejo surgió por recomendación de la comisión de alto nivel creada ante los reiterados señalamientos que se dieron por el proceso de adjudicación inicial.De acuerdo con el concejal de ARENA en la Alcaldía de San Salvador Edwin Zamora, en las próximas reuniones del concejo darán a conocer las observaciones que como fracción municipal harán para el nuevo proceso.“Afortunadamente tuvimos reunión de concejo, han preparado unas nuevas bases de licitación y esta vez para nuestra revisión. Entre las cosas que discutimos es que no queremos buscar un plazo tan largo porque es un compromiso muy grande para los capitalinos y estamos preparando la revisión a las bases de licitación y las vamos a presentar con nuestras observaciones, ya sea la próxima reunión de concejo o para la siguiente”, expresó el concejal Zamora.El funcionario considera que lo ideal sería que el plazo que se busque para el nuevo contrato esté entre cinco a 10 años máximo.“Personalmente me inclino que sea por cinco años, porque de aquí a cinco años la tecnología cambia tan rápido y, aunque tenga el contrato cláusulas de renovación tecnológicas, no podemos prever la naturaleza de la renovación”, agregó Zamora.