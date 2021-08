Alcaldía a punto de cerrar por deudas

Gustavo Aguirre, alcalde de California, Usulután, por el FMLN, aseguró que la municipalidad está enfrentando una situación crítica debido a la falta de fondos.

Según el funcionario, la alcaldía de California es una de las más pobres del país, y está ahogada económicamente.

Afirmó que tiene deudas con las empresas de tratamiento de desechos sólidos y de suministro de energía eléctrica que le dio hasta el 29 de julio para pagar.

"El impacto se está sintiendo en las comunidades en donde te piden una lámpara y no tienes para comprarla, donde hay un fallecido y las familias de escasos recursos no tienen para el entierro y no les puedes ayudar" expresó Aguirre.

Indicó, que hasta mayo solventaron los pagos de planilla y proveedores. En ese mes a las alcaldías les depositó el gobierno los fondos FODES correspondientes a cinco meses, que se les adeudaban, y eso sirvió para que la comuna se pusiera al día con pagos, sin embargo, ahora nuevamente están en crisis tras el impago de 5 meses del FODES.

"Creemos que esa no es la línea, el debilitar las alcaldías. Se han enfocado más que todo en las alcaldías para hacernos quebrar. Estamos en riesgo de no poder brindar los servicios básicos a la población" manifestó el alcalde.

Agregó, que si el servicio de energía eléctrica es suspendido en la alcaldía, se verán obligados a dejar de prestar servicio a partir de agosto.