Alcaldía atenderá cárcava en Merliot después de las lluvias

El alcalde de Santa Tecla, Henry Flores, informó ayer que la Comisión de Protección Civil, la comuna y el Ministerio de Obras Públicas (MOP) visitaron el sábado la senda 13, de Jardines de la Sabana 2 en Ciudad Merliot, para inspeccionar la cárcava que se ha formado en la zona y dar una posible solución; pero los habitantes del lugar afirmaron que la alcaldía les aclaró que comenzarán a trabajar en la cárcava hasta que concluya la estación lluviosa.

De acuerdo con Sandra Rivera, una de las residentes de la colonia, el personal que llegó al lugar les informó que realizarían un estudio para encontrar la opción más viable y que con la ayuda de un dron, verificarían el estado de la quebrada y la cárcava. Dichas labores se realizarían esta semana o en 15 días, dijo.

Para los habitantes, la mayor preocupación es que no tienen una respuesta concreta. "Fecha no nos han dado. Ellos dijeron que no lo harían hoy en invierno, así que yo imaginaría que no lo van a hacer nada este año", lamentó Sandra.

El alcalde Flores tampoco dio una fecha exacta y se limitó a informar que están trabajando en el problema. "En este momento estamos haciendo una evaluación de la situación para identificar el costo que podría tener esa obra y luego deducir quién va a hacerse cargo, por supuesto que nosotros como municipalidad nos haremos cargo de eso junto con el MOP", dijo ayer en una conferencia de prensa.

Según los residentes del lugar, el personal que visitó la cárcava reconoció la existencia de la misma, pero sin tener un estudio previo sobre la situación les aseguró que no se preocuparan. Sandra Rivera relató que uno de los ingenieros les dijo que "no iba a pasar a más, según lo que él tiene de conocimiento y del estudio que han hecho en otros lugares. Que aquí, es tierra firme".

María Campos, otra residente de la colonia, coincidió con Rivera: "Pueden dormir tranquilos, dijo. Aquí ya no va a seguir para acá la cárcava, eso nos dijo".

Pero Campos sigue creyendo que la cárcava es un peligro inminente para su hogar y el de sus vecinos.

Los residentes tienen la esperanza de que la alcaldía o las instituciones ofrezcan una solución lo más pronto posible.