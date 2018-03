Alcaldía busca a ISDEM como agente de compras

Lee también

Ante la imposibilidad de adquirir créditos con el sistema financiero nacional, la alcaldía municipal santaneca ha buscado en el Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISDEM) la alternativa para conseguir fondos para la ejecución de proyectos.Es por ello que a inicios de este mes el concejo plural santaneco aprobó, sin los votos del FMLN y el PDC, autorizar al ISDEM como agente de compras por un monto de hasta $9 millones para la adquisición de equipos y automóviles.La alcaldía no es sujeta de crédito en el sistema financiero debido a que no tiene actualizada la contabilidad, según el alcalde Mario Moreira, quien aclara que dicho desorden fue heredado, pero que lo están solventando.Sin embargo, dice Moreira, aunque ya tuvieran actualizada la contabilidad, para la adquisición de un crédito con el sistema financiero privado se requiere una aprobación con las tres cuartas partes del concejo, pero los regidores del FMLN no darían sus votos para un préstamo.La decisión de pedir al ISDEM ser agente de compra surge para hacer varios proyectos, para los que la comuna requiere una inversión millonaria, aprovechando una disposición que le permite al instituto adquirir bienes y luego trasladarlos a las comunas.Los proyectos ya presentados al instituto son el cambio de luminarias públicas a sistema led de todo el municipio, compra de camiones compactadores de basura, maquinaria pesada para el mantenimiento vial, compra de vehículos para la alcaldía, equipamiento del Cuerpo de Agentes Municipales (CAM) y la compra de cámaras de videovigilancia.