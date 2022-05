Alcaldía capitalina confirma desalojos de vendedores

La alcaldía de San Salvador confirmó que elementos del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) están desalojando a vendedores que deambulan con sus productos sobre la Avenida España y la 1ª Calle Poniente en la capital. El director municipal para la Gestión Sustentable de Desechos Sólidos, Germán Muñoz, indicó que los agentes del CAM están desplegados en un dispositivo cuidando que comerciantes por cuenta propia que estaban en la Rubén Darío no se instalen en otras calles del Centro Histórico de la capital.

"Se están monitoreando todas las calles porque ya se tiene censo y conocimiento de quienes son los vendedores que ya estaban en algunas zonas", dijo Muñoz en la entrevista matutina de YSKL. Las calles monitoreadas por la alcaldía de San Salvador son la 19 avenida sur, desde la Universidad Tecnológica hasta un establecimiento de pollo rostizado en la calle Arce, y también están desplegados en la calle Rubén Darío hasta la Primera calle poniente.

"El CAM está pendiente y si están retirando a vendedores que no estaban en esas zonas y quieren tomársela, eso no se va a permitir, la seguridad se va a mantener en todo el perímetro, todo para mantener, porque no vamos a estar recuperando 24 cuadras, un proyecto de 50 cuadras y van a ocupar otros lugares, entonces se traslada el problema a otro lugar", acotó Muñoz.

Esta semana, comerciantes por cuenta propia en el Centro Histórico de San Salvador denunciaron que miembros del CAM están decomisando los productos que venden de forma ambulante entre la avenida España y la 1a calle Poniente en la capital.