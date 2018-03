Alcaldía capitalina se endeuda con $114.9 millones en tres proyectos

Lee también

La administración de Nayib Bukele en la Alcaldía de San Salvador, bajo la bandera del FMLN, se ha caracterizado por dar contratos a largo plazo con diferentes empresas para realizar proyectos municipales. Al hacer la suma de los contratos otorgados en la actual gestión, al menos de los proyectos más publicitados por el alcalde Bukele, se obtiene que se ha adquirido una deuda de $114.9 millones.Esto si se suman los proyectos de las lámparas led que fue de $24.2 millones, el mercado Cuscatlán por $25.5 millones, la titularización por $61.9 millones y la compra de camiones recolectores de basura con un préstamo de $3.3 millones.El alcalde firmó contrato por 20 años para el proyecto de iluminación led que se ejecuta en la capital. El proyecto lo ejecuta la empresa colombiana AGM Desarrollo, S. A. de C. V.Otro contrato que supera las dos décadas es el que Bukele firmó con la sociedad Desarrollo Universal, S. A. de C. V., propietaria del edificio en la 25.ª avenida sur y calle Gerardo Barrios, en San Salvador, donde funciona el mercado Cuscatlán.Los capitalinos pagan mensualmente por el edificio donde funciona ese mercado $85 mil, eso implica que al multiplicarlo por año resultan $1,020,000. Si dicha cantidad se multiplica por los 25 años del contrato el precio que se pagará será de $25.5 millones.A los contratos de 20 años se suma la reciente licitación que hizo la alcaldía para adquirir el Sistema Automatizado Integral de Monitoreo, Videovigilancia, Datacenter y C4 para el municipio de San Salvador. En este caso, el concejo municipal de San Salvador, sin los votos de los concejales del partido ARENA, decidió otorgar la licitación de dicho proyecto a una empresa extranjera por un plazo de 20 años y con una inversión inicial de $14,922,729.58, y que por los 20 años sumaría un poco más de $298 millones.En ese sentido, la práctica de contratos millonarios para plazos largos cada vez se vuelve más común en la administración efemelenista de la capital. Precisamente, ese plazo del contrato en este último caso es cuestionado por los concejales del partido ARENA.Uno de ellos es Gerardo Calderón, quien asegura que para un proyecto en el que lo fundamental es la tecnología no se debe firmar contratos por períodos muy grandes. Esto, según Calderón, es porque es un área donde los cambios son constantes. “Me parece que un contrato de 20 años en la materia de tecnología es demasiado plazo. La tecnología cada día avanza y al contrario, en vez de ser más cara es más barata y accesible, por lo tanto, a mi juicio no tiene sentido que se firme contrato por 20 años en esa materia”.Cabe mencionar que no es la primera vez que se generan críticas a la forma en la que la administración de Nayib Bukele realiza los contratos.Uno de los casos más sonados y en el que incluso la Fiscalía General de la República (FGR) ha abierto una investigación es por el contrato con la empresa AGM Desarrollo, S. A. de C. V., con la que buscan determinar si hubo alguna irregularidad en la forma en la que se otorgó el contrato a la empresa colombiana.El tiempo por el que se dará el contrato para el proyecto de videovigilancia también le preocupa a la concejal Luz Fonseca, del partido ARENA. “El plazo es lo que nosotros decimos también (no estamos de acuerdo), porque en 20 años la tecnología complemente ya cambió. De hecho, en seis meses las computadoras ya cambiaron por lo que nos pareció totalmente fuera de lugar eso”, expresó la funcionaria tricolor.Cuando el alcalde Bukele llegó a la comuna capitalina, el concejo decidió emitir la tercera titularización de la municipalidad.La diferencia de esta es que de una sola vez se duplicó lo que se titularizó en la gestión de Norman Quijano, exalcalde por ARENA.El tricolor realizó dos titularizaciones que sumaron $31.3 millones; sin embargo, la que se hizo ya en la gestión de Nayib Bukele fue de $61.9 millones.Otra deuda que se adquirió a finales de 2016 es la de $3.3 millones para comprar 40 camiones recolectores de basura.