Alcaldía comienza plan de bacheo

La alcaldía de San Miguel comenzará hoy la ejecución del plan "Cero Baches" en la ciudad, con el objetivo de mejorar la red vial, que en algunos tramos está muy deteriorada. El alcalde Miguel Pereira, manifestó que la calle Elizabeth, desde la colonia Barcelona hasta la carretera El Litoral y la octava calle poniente, en la zona de la residencial Montecarlo, son los primeros tramos que se van a intervenir.

"Pedimos un poco de paciencia a los automovilistas por las molestias que pueden provocar los trabajos, pero todo es por mejorar la infraestructura vial", manifestó Pereira.

Algunos automovilistas pidieron la reparación de varios sectores que consideran que desde hace muchos años no reciben el mantenimiento adecuado. Uno de estos tramos es el ubicado a un costado de la cuarta avenida norte, en la 16 calle oriente, en la cercanías de la quebrada conocida como Las Lomitas, a pocos metros del vivero municipal. En esa zona el problema se origina casi siempre cuando llueve, ya que el agua se acumula en aproximadamente un tramo de 40 metros de la vía. "Esta calle puede servir mucho, porque en esta zona se cambiaron los sentidos de las calles y avenidas, entonces yo uso esta calle para llegar más rápido a mi destino, pero la uso porque ando pick up, y las personas que andan carros pequeños no se animan a pasar porque está en mal estado", expresó Jaime Cañas.

El plan de la comuna pretende abarcar todos los sectores de la zona urbana que se encuentren en mal estado.