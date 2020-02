Alcaldía de Antiguo Cuscatlán lanza proyecto "Agua para Antiguo"

Debido al servicio irregular de agua potable por parte de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), la alcaldía de Antiguo Cuscatlán informó ayer que pondrá a disposición de su población nueve pipas que visitarán en los próximos días diferentes colonias y comunidades para abastecerlas, dependiendo sus necesidades.

La respuesta del gobierno municipal llega luego de que los habitantes de Casa Linda 1, 2, 3, 4 y 5, Villas de Cuscatlán, Bosques de Santa Elena 1 y 2, Hermitage, Cumbres de Cuscatlán, La Sultana 1 y 2 y Lomas de San Francisco, entre otros, se han quejado del servicio irregular en sus casas.

"Estamos hablando de seis comunidades que vamos a abastecer, que son las personas de más escasos recursos, pero también las colonias han solicitado agua, porque el problema que tienen no es que no puedan comprarla, sino que a veces no se las pueden traer", manifestó la alcaldesa municipal, Milagro Navas.

"Así que hemos hecho un contrato con los señores de estas pipas y esperamos que la situación la podamos palear un poco", agregó la funcionaria.

Navas afirmó que nunca había faltado el agua en el municipio que lleva décadas dirigiendo, por ejemplo, en residenciales como Santa Elena, por lo que es la primera vez que el Concejo Municipal se ve en la obligación de implementar un proyecto de esta naturaleza.

La ANDA, por su parte, ha dicho que cualquier situación anómala puede ser reportada al número telefónico 915. La autónoma estatal ha anunciado el cierre de todas sus oficinas para hoy.