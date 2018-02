Alcaldía de Antiguo Cuscatlán retiró 60 mupis sin permiso

La alcaldía de Antiguo Cuscatlán ha retirado por lo menos 60 mupis publicitarios en los últimos meses, luego que se detectara que los mismos no contaban con las respectivas autorizaciones.

“Ya quitamos varios (mupis). Quizás hemos quitado unos 60, (por lo) que la gente (los dueños) se ha enojado", refirió la alcaldesa Milagro Navas al consultarle sobre las autorizaciones que concede su comuna para la colocación de publicidad víal. También aseguró que no se han autorizado nuevas instalaciones.

“Han abusado de la situación de la Alcaldía, eso sí, no todos los valleros ni todos los que ponen mupis, hay unos que han respetado y otros no. A los que no lo hicieron, este año no se les renovará el permiso y van a tener que quitar hasta el mupi que están pagando, porque hoy se ha tomado la decisión que se van a quitar”, atajó la alcaldesa.

Navas, candidata a reelección en el municipio, señala que la contaminación visual no es una problemática exclusiva de Antiguo Cuscatlán: “Los mupis no solo son en Antiguo, vaya a Santa Tecla… como le digo este municipio lo están atacando porque no encuentran de dónde y empiezan a atacar lo que creen que hacemos mal. Los mupis los hemos venido regulando y los hemos venido quitando”, indica Navas.

Luis Rodríguez, candidato a la alcaldía de Antiguo Cuscatlán por la coalición FMLN/CD explica que este tipo de publicidad funciona en la lógica de instalarse en calles y zonas con aglomeraciones y tráfico para que la gente las pueda ver, pero critica que en el municipio las zonas residenciales también tienen mupis.

Rodríguez dijo que de llegar a la alcaldía tomaría en cuenta regulaciones y medidas al respecto como las que ya se aplican en Panamá y en Costa Rica y aseguró que es “un tema que se va a trabajar, que se va a limpiar. Está bien poner publicidad pero sin saturar, ese es el punto”, señaló.

Miguel Perdomo, candidato al mismo municipio por Gana, también mostró su desagrado ante la contaminación visual.

“Estoy completamente con la opinión general de que son demasiados mupis, hay demasiada contaminación visual y creo que debería de regularse a través de alguna ordenanza. Así que cuando estemos dentro del concejo vamos a revisar todos esos temas”, enfatizó.

Aunque en el presupuesto de la municipalidad no hay en detalle sobre cuánto ingresa por los permisos de vallas, mupis y rótulos, la ordenanza publicada en el portal de transparencia sí detalla la tasa mensual por cada tipo de publicidad. Por ejemplo, los mupis van desde $15.50 hasta la publicidad en pantalla electrónica $212.40, ambas al mes. (Ver detalle en cuadro)

En un ejercicio rápido, este equipo contó la cantidad de mupis de todo tipo que hay desde la entrada del bulevar Santa Elena y un tramo del bulevar Orden de Malta, ida y vuelta, y el resultado fue de más de 100 unidades en 3.3 kilómetros que se recorren en siete minutos sin tráfico, según Google Maps. Sin incluir tres pasarelas con publicidad, en dos de ellas con pantalla electrónica.