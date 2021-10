Alcaldía de Apopa sin cumplir 10 órdenes de reinstalo

La alcaldía de Apopa, a cargo de la alcaldesa Jennifer Juárez, de Nuevas Ideas, incumplió, nuevemente, órdenes de reinstalo emitidas por el Juzgado de lo Laboral. Ayer, tres empleados acudieron a las instalaciones de la municipalidad para exigir el cumplimiento de la orden cuyo plazo vencía ayer. Fidel Fuentes, apoderado legal de la alcaldesa, salió al paso con el argumento de que la alcaldía había interpuesto otro recurso ante el juzgado y que sería imposible ejecutar la orden.

El equipo jurídico que representa a los empleados que fueron despedidos, asegura que los argumentos de Fuentes no aplican en este caso. “Lo que pasa en este caso es que primero tendrían que cumplir la orden de reinstalo. Ellos tuvieron que haber apelado en su término”, explicó el representante del equipo jurídico.

La orden judicial estipula, además, que Fuentes no está facultado para actuar como apoderado legal en el caso porque no ha sido avalado por todo el concejo, sino solo por la alcaldesa. De igual forma, el equipo jurídico de los trabajadores asegura que no le corresponde decidir sobre el reinstalo de empleados.

“Él como jurídico no tiene facultades para venir y decir que no se va cumplir una orden judicial. El único que tiene facultades que se tiene que hacer por acuerdo, es el concejo”, explica el representante.

El argumento para despedir a la mayoría de los trabajadores fue la supresión de plazas e incluso, áreas completas del municipio. Sin embargo, ha habido nuevas contrataciones.

“Para nosotros fue sorpresa cuando se destituyó de su cargo a uno de los compañeros y se aprueba la contratación de otra persona”, explica Tomás Briseño, secretario general del sindicato de trabajadores.

De acuerdo con el equipo jurídico, el paso siguiente es presentar actas al juez del caso para que este solicite a la Fiscalía General de la República (FGR) que actúe de oficio por los delitos de desobediencia judicial y actos arbitrarios.