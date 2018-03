Alcaldía de Conchagua sin salario de enero

Lee también

La deuda de $22 millones que tiene el Gobierno con las 262 alcaldías del país en concepto del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios de El Salvador (FODES) ha vuelto a generar problemas de caja en algunas comunas. Uno de los casos en la zona oriental es la municipalidad de Conchagua, en La Unión, que terminó enero sin poder entregarle el salario a sus empleados.El atraso ha generado malestar en algunos trabajadores, quienes no hablan abiertamente sobre el tema por temor a represalias de parte de la administración de la comuna gobernada por el FMLN, pero aseguran que dicha situación les afecta en la economía de sus hogares.“Uno todos los meses tiene compromisos económicos, desde los gastos de la casa y con los hijos hasta pagar créditos, pero eso no lo entiende quizá el Gobierno”, dijo un trabajador municipal.A pesar de que los atrasos en el depósito del FODES vienen desde 2016, en la comuna de Conchagua es el primer mes que no se cancelan los salarios a tiempo, según el gerente Wilson Romero.Como en otras comunas, el pago de la planilla de empleados se hace con parte de los fondos propios que se reciben en concepto de tasas municipales, pero se complementa con el 25 % de la transferencia del FODES que la ley autoriza.“La municipalidad ha tomado ciertas prioridades y de los fondos propios se cancelaron los préstamos que los empleados tienen con la banca, para evitar que ellos puedan caer en mora, y se han hecho los pagos de aportes patronales”, explicó Romero.