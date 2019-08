Alcaldía de La Unión aumenta pago de tasas a vendedores

Entre jueves y viernes varios grupos de vendedores de La Unión han buscado reunirse con el alcalde Ezequiel Milla para plantearle su inconformidad por el aumento a la tasa municipal que cancelan por vender, ya sea en la calle o en los mercados locales.

La comuna ha aprobado una reforma a la ordenanza municipal que establece una tasa de $4 diarios por metro cuadrado para aquellos comerciantes que están situados en calles y aceras, y para los que están en el interior de los mercados, se les cobrará $0.75 por seis metros cuadrados.

Pero esta decisión ha generado malestar entre los vendedores, quienes antes pagaban $0.25, y consideran que esta decisión vendría a afectar sus ingresos económicos, por esa razón la comuna ha accedido a negociar una tasa y le pidió a los vendedores que presenten una propuesta por escrito.

"He recibido a más de 100 vendedores y he llegado a un acuerdo con ellos, el primero es que no pueden seguir pagando lo mismo, sino que tienen que pagar más, y el segundo acuerdo es que ellos van a presentar una propuesta por escrito, poniéndose ellos la tarifa que pueden pagar como incremento", indicó el alcalde Milla.

La decisión de realizar un incremento en la tasa municipal que pagan los vendedores ha sido tomada por una Comisión de Mercados, integrada por concejales y jefes de las diferentes unidades tributarias de la comuna.

La medida ha sido tomada como una manera de presionar a los vendedores, principalmente a los que están ubicados en las calles para que se ingresen a los mercados, en donde la tasa es mucho menor que la que se cobrará por vender en la calle. Son más de 100 vendedores los que están en las calles del centro de la ciudad.