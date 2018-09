Alcaldía de La Unión busca opciones para nuevo cementerio

El cementerio municipal de La Unión ya no cuenta con espacio para cavar sepulturas o construir tumbas, y la alcaldía parece no tener opciones para habilitar un nuevo campo santo.

Dicho problema es conocido por todos, incluso solventarlo fue una de las propuestas de campaña de los candidatos a alcalde en las pasadas elecciones; algunos de ellos son parte del concejo plural, pero, a cuatro meses de haber asumido, aún no hay una respuesta favorable.

Durante una reunión de líderes comunales, el tema volvió a ser planteado a todos los miembros del concejo, pero en ese momento no hubo una respuesta a la solicitud de un ciudadano que afirmó que se vio en dificultades para enterrar a su compañera de vida.

"Allí ya no cabemos, hace unos días murió mi esposa y no encontrábamos dónde hacer la sepultura, y va de andar buscando, pero eso está lleno. Ahora ya no se aflije tanto uno porque se va a morir la persona, sino porque ya no hay dónde enterrarla", expresó Tereso de Jesús Granados.

Desde 2015, el alcalde Ezequiel Milla ha manifestado que la municipalidad estudia la posibilidad de adquirir un terreno en la zona del "by-pass" para construir otro camposanto.

Habitantes dicen que la falta de espacios para abrir más sepulturas está ocasionando que se construyan nichos sobre tumbas abandonadas, lo que podría derivar en problemas entre familias.

El síndico Ricardo Viera afirmó ayer que el tema se ha vuelto complicado por la solicitud de permisos ambientales y la adquisición de un terreno accesible que cumpla con las condiciones.

"Los terrenos que nosotros hemos estado viendo están por la colonia La Paz y por el cantón Cerro Partido y son lugares que están bien alejados de la ciudad, y nos ofrecieron un terreno por el "by-pass", pero hay mucha piedra y está complicado porque también tenemos que buscar permisos ambientales", señaló.