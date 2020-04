Alcaldía de La Unión no cuenta con espacio para sepultar a fallecidos por covid-19

El cementerio de la ciudad de La Unión no tiene espacio para sepultar a posibles fallecidos por covid-19. La municipalidad tampoco cuenta con otro terreno donde pueda sepultar a estas personas, aseguró el alcalde unionense, Ezequiel Milla.

"Es un poco engorroso el tener que habilitar un espacio, porque necesitamos el permiso de Medio Ambiente, necesitamos que el Ministerio de Hacienda avale el precio del terreno que se compre y ver si Salud lo aprueba, no es sencillo y no tenemos espacio, entonces hoy por hoy y me atrevo a decir que todo este año no vamos a tener cementerio disponible para ningún caso", expresó el alcalde Milla.

En un inicio el Ministerio de Salud había determinado que los entierros de los fallecidos por covid-19 se realizarían en los lugares donde se diera el deceso, pero posteriormente se decidió que se podían realizar los traslados de los cadáveres a sus municipios de origen, pero que se debían de cumplir con todos los protocolos sanitarios. También las alcaldías deben crear las condiciones como habilitar un área donde se excaven las sepulturas y que estén listas para realizar el entierro inmediatamente después de que ocurra el deceso.

"Vía decreto se puede hacer uso del cementerio privado que está en la colonia La Paz, en jurisdicción de Conchagua, y allí hay suficiente espacio, y también hay espacio en el cementerio municipal de esta misma localidad. Si en un dado caso esto se desborda, sí hay (donde), lo que se necesita es la voluntad y la orden presidencial para que eso se haga en esos lugares", manifestó el funcionario.