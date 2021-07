Alcaldía de Nahuilingo ha suspendido proyectos

Fuentes del concejo municipal de GANA y ARENA de la alcaldía de Nahulingo, en Sonsonate, expresaron su descontento con la administración de Nuevas Ideas, encabezada por Rolando Coronado. Denunciaron que las nuevas autoridades no cuentan con la capacidad de gobernar el municipio, y que les ocultan información sobre el manejo de los fondos.

Agregaron, que han suspendido los programas de becas universitarias y de escuelas de fútbol con el argumento de falta de fondos.

"No nos querían pasar copia de las actas del concejo. Hemos solicitado la planilla porque hemos visto creaciones de plazas que antes no había, como una asistente auxiliar del alcalde y encargada del presupuesto. Todas las nuevas incorporaciones son personas que no viven en el municipio. Fondos dicen que no hay, pero es mentira, no han sido tocados los del FODES que entregaron", dijeron las fuentes. Añadieron, que además la nueva administración realizó despidos injustificados de jefaturas las cuales fueron sustituidos por personas que no son del municipio y sin los conocimientos mínimos para laborar en una municipalidad.

Por su parte el alcalde negó las acusaciones y alegó que son situaciones normales cuando existen cambios de administración en las municipalidad. Dijo que los fondos en la alcaldía son insuficientes para mantener proyectos heredados, debido a la reducción del FODES.