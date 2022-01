Alcaldía de Nueva Granada cobra impuesto a tortillerías que están en calles

La alcaldía de Nueva Granada, en Usulután, presidida por Isaac Guevara de Nuevas Ideas, a través del departamento de Catastro informó a las ventas de tortillas de la localidad que a partir de hoy, 19 de enero, deben pagar impuestos por sus ventas.

La medida va dirigida a las ventas de tortillas que se encuentran en las orillas de calles y casas partculares, ya que las tortilleras de la plaza municipal siempre han pagado impuestos.

La municipalidad comunicó el pasado 7 de enero a las tortilleras que debían presentarse a la alcaldía con sus documentos personales para registrar sus negocios.

Dora Alicia Márquez , una vendedora de tortillas de Nueva Granada afirmó que la medida les va a afectar mucho, ya que sus ganancias diarias son pocas.

"No se vende el montón, yo lo considero malo (pago) porque acá es una calle libre, si estuviera en el centro no me dolería pagar. La alcaldía no ha explicado nada, solo dijeron que es por falta del dinero del FODES que antes les daba el gobierno", dijo la vendedora.

Ella deberá pagar $5.25 mensualmente por su venta, lo que se suma al gasto en la compra de maíz, leña y el pago del molino, y como connsecuencia ha pasado de dar 20 tortillas por $1 a dar 19.

“De mi dependen una niña especial, un varón que se me quebró de la clavícula que no puede trabajar y tengo que pagarle a mi hija que me ayuda aquí”, dijo la vendedora.

Se intentó hablar con el alcalde Guevara sobre el monto de la recaudación que representará para la alcaldía el impuesto a las ventas de tortillas, pero en la comuna informaron que estaba en una reunión y luego dijeron que había salido por una situación de emergencia.

--