Alcaldía de Nuevo C. se contradice por permisos a constructora

Lee también

Los habitantes de la avenida Las Mareas de la residencial Vía del Mar, en Nuevo Cuscatlán, señalaron ayer que el gerente de Planificación y Desarrollo Urbano de la comuna de ese municipio, Daniel Álvarez, entregó permiso al dueño de una constructora, Miguel Pocasangre, para que ingresara por el pasaje privado con camiones y trabajadores hacia una nueva colonia donde está construyendo 21 viviendas.Sin embargo, en una reunión que sostuvieron por la tarde, la alcaldesa Michelle Sol, concejales y Álvarez les dijeron que se había mal interpretado.Citando las palabras de la alcaldesa, una de las habitantes, Lourdes de Flores, dijo: “Este señor ha extendido mal la nota, nosotros en ningún momento le hemos dicho que tiene abierto para pasar ahí”.Los residentes aseguran que decidieron no permitir el paso y cerraron el portón debido a que la zona está declarada de alto riesgo y temen que con el constante paso de los carros y las vibraciones se derrumbe un cerro que hay frente a sus viviendas. Además, sostienen que ponen en riesgo la seguridad de sus hijos, ya que ingresarán personas desconocidas.Esta situación provocó ayer un enfrentamiento entre habitantes y el dueño de la constructora, al grado de que llegaron agentes de la Policía Nacional Civil, Cuerpos de Agentes Municipales y representantes del Viceministerio de Transporte para mediar y tratar de encontrar una alternativa.Pocasangre mostró el permiso firmado por Álvarez, donde le da la razón citando una sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia que no se puede impedir el paso, pues esa es la única vía de acceso al terreno.De Flores desmintió que ese fuera el único acceso, y dijo que los camiones pueden ingresar por la calle Las Olas. Aseguró que ellos no se oponen a que se desarrolle el proyecto, aunque sostuvo que la constructora no cuenta con el permiso medioambiental, y que de hecho, el exalcalde Nayib Bukele habría suspendido las obras en esa zona.“La alcaldía nunca ha podido enseñar un permiso. Cuando estaba el alcalde Bukele, él suspendió todas estas obras”, dijo.Pocasangre alegó que no pueden usar la otra calle porque es de difícil acceso, aunque el carro de este periódico sí pudo ingresar por esa vía. También, mantuvo que tiene todos los permisos municipales y los estudios de factibilidad que entrega ANDA.Los habitantes de la avenida Las Mareas se reunieron ayer con la alcaldía. Mientras, la constructora dijo que detendrá las obras.