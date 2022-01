Alcaldía de Nuevo Cuscatlán compra propiedad con sobreprecio

El nuevo edificio de la alcaldía de Nuevo Cuscatlán, gobernada por el alcalde José Manuel Dueñas, de Nuevas Ideas, está siendo construida sobre una propiedad comprada a Rogelio Antonio Cervantes Aguirre, un empresario hotelero y excandidato del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) por la Alcaldía de Antiguo Cuscatlán. La compra de este inmueble le costó a la alcaldía casi tres veces más del precio al que Cervantes la adquirió cinco años antes.

Esta compra fue aprobada por el concejo municipal el 12 de agosto pasado, por $510,490. Cervantes lo había comprado, en 2016, a $146,000. Luego de adquirir la propiedad, lo que Cervantes construyó en ese espacio fue una bodega. Por esta estructura, la alcaldía pagará el triple del precio ($364,490 más) por un terreno que mide aproximadamente 600 metros cuadrados, según documentos a los que LA PRENSA GRÁFICA tuvo acceso.

De acuerdo con expertos consultados sobre la plusvalía de la zona, el valor del terreno está por encima de lo usual. Las estimaciones del precio de la propiedad oscilan entre los $200 mil y los $350 mil como máximo. Incluso una casa de 300 metros cuadrados tiene un costo de $90,000 en una zona cercana a la propiedad que vendió Cervantes Aguirre. Además, en residenciales del municipio, con mayor plusvalía, se cotizan propiedades con un valor de $312 por metro cuadrado. Cervantes, sin embargo, logró vender a $850 cada metro cuadrado.

Irregular. El edificio de la alcaldía de Nuevo se construye en un terreno propiedad de un excandidato del FMLN a la alcaldía.

El medio millón que la municipalidad pagará por la propiedad será entregada a Cervantes en cuotas de $3,000 mensuales, durante 10 años. Al monto total de la propiedad se suman $92,000 que establecieron como prima y $21,000 por seis meses de arriendo de ese espacio.

El camino para elegir este terreno fue "irregular", según describen fuentes internas de la municipalidad. En diciembre de 2020, cerca de las elecciones municipales del 28 de febrero de 2021, el entonces alcalde en funciones, José Manuel Dueñas, solicitó los votos para adquirir esta propiedad. En aquella sesión de concejo, de la que no hay actas, según respuesta de la Oficina de Acceso a la Información, el alcalde lo propuso sin mostrar el peritaje realizado por el Ministerio de Hacienda para valorar el costo del inmueble.

El Código Municipal establece en el artículo 139 que cuando una municipalidad realizare una compraventa voluntaria o forzosa de un terreno considerado de utilidad pública, el proceso inicia publicando en el Diario Oficial cuál es la propiedad que interesa a la alcaldía. Posteriormente, para establecer un precio, se deberá recurrir a un perito de la Dirección General de Presupuesto del Ministerio de Hacienda. De esto, no tuvieron conocimiento los concejales, según confirmaron fuentes que prefirieron el anonimato. LA PRENSA GRÁFICA solicitó, vía acceso a la información, este peritaje, pero respondieron que "la Dirección General de Presupuesto no dispone de la información". A la vez, se pidió entrevistas con esta unidad, pero no hubo respuesta.

Pese a los cuestionamientos de los concejales de ese período, el alcalde logró los votos. Sin embargo, no adquirieron el inmueble porque no lograron que ningún banco les otorgara un crédito por la situación financiera del municipio, según relatan las fuentes. De modo que Dueñas tuvo que volver a pedir las votos al nuevo concejo. Esto, sin embargo, no resultó complicado porque tiene mayoría calificada de aliados.

El crédito para pagar los $92 mil que serán entregados como prima fueron aprobados, en junio, dos meses antes de que el concejo autorizara la compra venta de la propiedad. Esta votación ocurrió hasta el 12 de agosto. Dueñas, de nuevo, no presentó al concejo el peritaje. Sin embargo, volvió a lograr los votos.

En documentos a los que LA PRENSA GRÁFICA tuvo acceso, consta que la propiedad sería hipotecada a favor de Cervantes, mientras se salda la deuda. Sin embargo, aunque el edificio municipal ya luce casi terminado, en el Centro Nacional de Registros no hay pistas de presentación de compra venta ni de hipoteca. Fuentes internas de la alcaldía aseguran que en ninguna sesión del concejo municipal se ha conocido la escritura.

El 19 de julio, LA PRENSA GRÁFICA solicitó, vía acceso a la información, el documento que contiene el proyecto para la construcción de la nueva alcaldía, así como los planos del edificio. Un mes después, la información fue denegada y declarada en reserva. El argumento es que "el proyecto sigue en construcción y puede dar una ventaja o poner en peligro la seguridad de los profesionales que estén ejecutando la obra".

En agosto, este medio también solicitó las actas de las sesiones de concejo 2018-2021. Un mes más tarde, sin obtener ninguna respuesta, LA PRENSA GRÁFICA insistió, por llamada, en la Oficina de Acceso a la Información Pública. El argumento fue que no existen actas de la administración anterior por un error en el traspaso de secretaria municipal. Más adelante fueron solicitadas las actas del nuevo concejo y el contrato de compraventa del inmueble, pero no hubo respuesta.

LA PRENSA GRÁFICA buscó al alcalde José Manuel Dueñas en dos ocasiones en su oficina en Nuevo Cuscatlán. En la última oportunidad, el 14 de diciembre, su asistente dijo que correspondería la llamada. Al día siguiente lo hizo pero dijo que Dueñas no tenía tiempo para atender la entrevista y que no había inconveniente en que se publicara sin su postura.

Luego, se buscó a Rogelio Cervantes en su oficina en el hotel Beverly Hills, en Santa Elena. La recepcionista dijo que el empresario no se encontraba y que daría el recado. Solicitó contacto, pero nunca correspondió. El 6 de enero, LA PRENSA GRÁFICA volvió a buscar a Cervantes vía llamada telefónica, pero, de nuevo, dijeron que no se encontraba.

Hasta el momento, algunos concejales no tienen certeza del costo de la remodelación del edificio. Dos coinciden en que costará $60 mil. Sin embargo, el acceso a la información sobre el proyecto es nula.

Los negocios de Cervantes

Cervantes es un empresario hotelero que, además de haber sido como candidato del FMLN, cobró notoriedad por ser socio de Adán Salazar (Chepe Diablo) en la sociedad Desarrollos Montecristo, inscrita en 2000 y que según el CNR, aún sigue activa. De la sociedad también participa el exvicepresidente de la República, Óscar Ortiz quien, en 2010, de acuerdo con una publicación del periódico digital El Faro, benefició con la venta de un inmueble municipal en Santa Tecla a Servicios Americanos, una empresa en la que participa su esposa, Elda Gladis Tobar Ortiz y también Cervantes.

Expertos en derecho inmobiliario aseguran que la forma de hacer los tratos en Nuevo Cuscatlán corresponde a un acuerdo que "solo ocurre cuando hay confianza entre las dos partes de que la propiedad no será vendida a un tercero aunque no se ha formalizado, completamente, la compra". De momento, el terreno sigue inscrito a favor de Cervantes.

Proceso que siguió la alcaldía para adquirir la propiedad

Desde 2020 el alcalde inició gestiones para la compra del inmueble que fue aprobada hasta agosto pasado

Noviembre 2020

José Manuel Dueñas era alcalde en funciones. Solicitó al concejo votar para aprobar la compra del inmueble para construir la nueva alcaldía municipal. Propuesta aprobada.

Junio 2021

Pese a que se aprobó la compra, ningún banco les dio el préstamo. El nuevo concejo que inició en mayo tenía que votar. Aunque no lo había hecho, pidió votos para crédito de la prima del inmueble.

Julio 2021

Inició la construcción del nuevo edificio municipal sobre el terreno que aún no había sido comprado por la alcaldía. El concejo aún no había votado para realizar la transacción.

Agosto 2021

El concejo votó a favor de la compra del inmueble donde se construirá la alcaldía. Sin embargo, el alcalde no presentó el peritaje que Hacienda debería realizar para valuar el terreno.