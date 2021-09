Alcaldía de Salcoatitán se declara sin fondos para para pagar salarios en septiembre

Debido al impago del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios de El Salvador (FODES) por parte del gobierno, la alcaldía de Salcoatitán, en Sonsonate, se ha declarado sin fondos.

Según explicó la alcaldesa, Blanca de Sosa, del partido FMLN, la alcaldía se encuentra sin fondos para cubrir el mes de septiembre, por lo que se ven con dificultades para continuar brindado servicios municipales, además del pago a proveedores y de planilla.

"Este mes de septiembre no tenemos fondos. Los estados de cuenta están a cero, no hay recursos. Fondos propios son limitados, impuestos, tasas municipales son limitados. No podemos salir adelante", dijo la alcaldesa en un video publicado en redes sociales de la municipalidad.

La administración no descarta que a partir de este mes no cumplan el pago de salarios a empleados, lo cual dependerá de los fondos que ingresen a través de las tasas municipales e impuestos.

Indicó que por la falta de fondos la municipalidad suspendió programas de ayuda para las personas de la tercera edad y becas universitarias, entre otros.

"La mayoría de las alcaldías de Nuevas Ideas están en la misma situación (sin fondos). Algunas tienen más ingresos que otras, pero la mayoría de Sonsonate están ‘pataleando’", expresó uno de los concejales de Nuevas Ideas en la reunión.