Alcaldía de San Juan Opico con retraso en pago a sus empleados

La alcaldesa de San Juan Opico, Abigaíl Girón, lamentó que ante el retraso de casi cuatro meses en el desembolso del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de las Municipalidades (FODES) no contará con dinero para el pago de planilla de empleados en septiembre, así como para continuar con 19 obras que, de momento, se desarrollan en el municipio.

Girón mencionó que debido a que los ingresos en concepto de impuestos han caído por efecto de la pandemia, se hace necesario recurrir a los fondos provenientes del FODES y que están establecidos para usos administrativos para así cumplir con los gastos.

"Normalmente nosotros estamos pagando entre el 21 o 22 de cada mes. Pero obvio que al no recibir el FODES, ese 25 % no está a la mano para poder completar la planilla de los trabajadores, son cuatro meses casi de retraso. Hasta el mes pasado cumplido con las obligaciones, pero hoy en septiembre se nos está dificultando salir en esta semana con el salario", mencionó Girón en declaraciones a una radio.

En total, hasta la semana pasada el ministerio de Hacienda adeudaba a las municipalidades $198 millones, incluidos los $75 millones que corresponden al 30 % del préstamo que el Estado suscribió con el Banco Interamericano de Desarrollo por $250 millones.

La edil también externó que la falta de liquidez por el retraso podría derivar en el recorte de algunos servicios básicos a la población como la recolección de basura.

"No estamos viendo afectados para poder cumplir con algunas obligaciones que tenemos con proveedores grandes y otros pequeños. En la gasolinera me dicen que ya no pueden despachar combustible y sin combustible los camiones no pueden andar para cumplirle a la población", mencionó Girón.

La semana pasada los integrantes de la junta directiva de la Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador (COMURES) externaron preocupación dado que mencionaron que el retraso en la erogación de fondos podría afectar los servicios que brindan las municipalidades a sus comunidades. Además esperaban que no tuviera fines electorales.

"No quisiéramos pensar que todo esto que estamos viviendo está enmarcado dentro de una estrategia electoral, no quisiéramos pensar en eso porque nosotros los alcaldes y las alcaldesas somos los que estamos en contacto directo con las necesidades de nuestra población", declaró, entonces, el segundo vicepresidente de COMURES y alcalde de Mejicanos, Simón Paz