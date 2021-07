Alcaldía de San Martín presenta denuncia en Fiscalía contra gestión de ARENA

Mauricio Arias (Nuevas Ideas), alcalde de San Martín, presentó este mediodía una denuncia en la Fiscalía General de la República, en los que denuncia actos de corrupción por parte de exempleados de la comuna, dirigida en la administración anterior por el partido ARENA.



Según Arias, han reunido pruebas suficientes para presentar denuncia por falsedad material, peculado, apropiación y retención indebida de fondos públicos. El alcalde aseguró que hubo personas que se apropiaron de fondos correspondientes a pago de impuestos.



“Había estructura que estaba conformada por empleados de la misma alcaldía. Su modus operandi era ir a los negocios o empresas, cobraban impuestos pero estos nunca llegaban a la alcaldía; o sea que se quedaban con ellos”, explicó.



“Tenemos ya varios empleados que participaron de esta forma mafiosa. No sabemos si el alcalde sabía de esto o si era parte de la estructura”, agregó el edil, al indicar que no han comprobado si su antecesor, Víctor Manuel Rivera, tenía o no conocimiento de este tipo de prácticas.



Según Arias, la demanda presentada hoy corresponde a cuatro de 13 delitos cometidos en la gestión anterior. Según el cálculo hecho, el monto de lo no reportado a las finanzas de la comuna asciende a $30,000.



“Vamos por cuatro denuncias. Son como 13, pero en estas es un monto de casi $30,000 lo desfalcado a la alcaldía. Esto es desde el año 2015 hasta el 2020”, apuntó Arias, quien señaló que estas demandas se dan a raíz de las auditorías internas efectuadas desde el primero de mayo,cuando asumieron el mando de la municipalidad.