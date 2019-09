Alcaldía de San Miguel busca ejecutar proyectos de gran inversión

La alcaldía de San Miguel tiene proyectado realizar una millonaria inversión en la ampliación de algunos programas y la ejecución de nuevos proyectos que están siendo demandados por las comunidades y que también han sido promesas de campaña del alcalde municipal, Miguel Pereira.

Para la ejecución de dichos proyectos la comuna necesita fondos y los espera obtener a través de una titularización, como la que realizó la administración anterior de Wil Salgado a través de la cual obtuvo $21 millones.

Según el alcalde Pereira, se requieren ahora un poco más de $9 millones para ejecutar proyectos que significarán un impulso al desarrollo del municipio, social y económico, como la construcción del primer módulo del mercado y recuperar el parque Gerardo Barrios el cual ha sido tomado por los vendedores, pero se busca darle un nuevo rostro lo que incluye colocar fuentes luminosas, entre otros detalles.

También se tiene previsto ampliar el sistema de videovigilancia con la adquisición de 200 cámaras que serán colocadas en todo el centro histórico de la ciudad, así mismo se contempla la compra de maquinaria como tractores y desgranadoras para apoyar a los agricultores, a quienes también se les entrega insumos agrícolas, lo cual se quiere incrementar.

A consideración del jefe municipal esta vez, con el proceso de titularización que se hará "hay una gran diferencia, porque en el pasado se sacaban préstamos y no se decía para qué, y en este caso nosotros le vamos a colocar nombre y apellido al proyecto y monto, más la mesa de transparencia que va a verificar la inversión de los fondos".

Otros proyectos que se pretende financiar con dichos recursos es la pavimentación y adoquinado de varias calles de la ciudad y que actualmente son de tierra; también se planea construir un techado a las personas que trabajan reparando y lustrando botas atrás de la catedral basílica, quienes están a la intemperie soportando sol y lluvia.

De la titularización que hizo la administración anterior la alcaldía aún tiene una deuda de $13.5 millones, que debe pagarse.

No dan votos

La solicitud de la nueva titularización ya fue abordada en sesiones de concejo, pero al ser sometido a votación no se han logrado los votos de la mayoría calificada que se requieren para aprobar la negociación, y por esa razón se espera que el tema vuelva a ser discutido y obtenga el aval.

Hasta el momento el alcalde solo cuenta con el apoyo de los concejales de su partido, también con los votos de los regidores de ARENA y el PDC, pero requiere de un voto de la fracción de GANA, cuyos concejales han asegurado que no acompañarán dicho endeudamiento.

"No conocemos nosotros directamente que es lo que quiere hacer y como lo quiere hacer, porque hay muchas situaciones oscuras en el aspecto financiero de la alcaldía. Yo no puedo darle un cheque en blanco a nadie", dijo el concejal Mauricio Campos.

En tanto, los concejales Javier Renderos, de ARENA; y Orlando Ulloa, del PDC, aseguraron que continúan en la disposición de acompañar la votación, pues consideran que de momento es la única alternativa que tiene la comuna para ejecutar proyectos de gran inversión.

Para transparentar el uso de los fondos producto del refinanciamiento y evitar cuestionamientos, el alcalde Pereira tiene previsto crear mesas de transparencia por cada uno de los proyectos, y en la cual haya representación de distintos sectores, pero particularmente designados de las personas que resultarán beneficiadas con las obras.

"Si no dan el voto ellos (concejales de GANA) no se podrían arreglar las calles, no se podrían instalar más cámaras, no se le podría hacer el techo a los lustrabotas, no se podrían comprar más desgranadoras y tractores para la gente", señaló el edil migueleño.

Por la deuda actual, la comuna está pagando una cuota mensual de $140,000, para un plazo de 10 años, mismo que tendría la nueva titularización, y según el jefe municipal los ingresos de la comuna son estables para asumir dicho endeudamiento, pues son los que se comprometen con la titularizadora.

Según las proyecciones, la distribución de los fondos que se esperan obtener sería: $3.5 millones estaría destinado para adoquinado y pavimentación de calles; $4.5 millones para rescatar el parque Barrios y construir el primer módulo del mercado; $1 millón para la adquisición de cámaras; $100 mil para la construcción del techo a los lustra-botas; y $200,000 para la adquisición de tractores y desgranadoras.