Alcaldía de San Miguel recuerda al gobierno central su compromiso de instalar luminarias en el estadio Barraza

El alcalde de San Miguel, Miguel Pereira, dio este miércoles un ultimátum al gobierno central para que abra el proceso de licitación de las lámparas LED que se deben instalar como parte del nuevo sistema de iluminación del estadio Juan Francisco Barraza, en San Miguel.

En conferencia de prensa brindada en el estadio migueleño, Pereira sostuvo que, tras los atrasos que ha tenido la obra, da exactamente dos meses, a partir de este miércoles, para que las autoridades estatales realicen este proceso y ayuden a terminar el proyecto de remodelación de la sede del Águila.

"A partir de hoy damos dos meses al gobierno para que haga el proceso de licitación de las lámparas. En caso de no hacerlo, tendríamos que asumir (todo el gasto). Pero el aficionado del oriente debe tener la certeza de que si Miguel Pereira se los ha ofrecido, se los va a cumplir", expuso el alcalde.

Pereira indicó que las nuevas luminarias LED debieron estar instaladas en enero, pero dijo que el vicepresidente, Oscar Ortiz, no cumplió su promesa de entregarlas en noviembre pasado, como parte del acuerdo que había entre el Gobierno y la Alcaldía de San Miguel de dividir los gastos para concretar la remodelación del recinto deportivo.

El alcalde explicó que el nuevo sistema de iluminación aún está pendiente de ser instalado, ya que, al consultar al Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL), encargado de desembolsar el dinero para la obra, se enteró de que hacían falta más del 50 % de los fondos para concretar el proyecto.

"Fuimos a hablar con el FISDL, pero me dijeron: 'no tenemos todo el dinero. No las vamos a poner'. La pregunta que les hice es cuánto necesitan: $ 250, 000 de parte de la municipalidad, me dijeron", detalló Pereira.

"Entonces, se aprobó la contrapartida que ya se les hizo la transferencia. Pero ahora lo que plantean para colocar lámparas LED (es) que se necesitan $ 90,000 más. Ayer (martes) aprobamos una reforma que permita desembolsar ese dinero y en total serán $ 312,000 los que se les dará, algo que no nos correspondía, porque esta administración ya había honrado su parte", expuso.

El acuerdo inicial para realizar el proyecto de remodelación del Barraza fue que, además de otras obras como la construcción de los graderíos en el sector sur-oriente, el gobierno se haría cargo de instalar el nuevo sistema de iluminación en el estadio a un costo de $ 500,000.

La alcaldía, por su parte, se hizo cargo de reconstruir los graderíos del sector poniente, incluyendo las butacas, tras una inversión de más de $ 700,000.

Según Pereira, hasta ahora se han invertido $ 1,591,000 en las dos etapas finalizadas (sin contar la iluminación).

El proyecto de remodelación del Juan Francisco Barraza inició en abril de 2016 y desde entonces sufrió diversos retrasos en las dos fases que comprendió su ejecución.

La falta de iluminación en el Barraza ha provocado que el descontento de la afición del Águila. Ante tal situación, el equipo ha tenido que modificar sus horarios habituales de partidos, para programarlos los domingos por las tardes. Incluso en algunas ocasiones, para aprovechar partidos de relevancia, ha tenido que trasladarse al Cuscatlán, lo cual tampoco ha parecido a sus aficionados.