Alcaldía de San Salvador desaloja a más vendedores

La alcaldía de San Salvador continuó este fin de semana con el desalojo de comerciantes informales del Centro Histórico. Solo esta semana hubo alrededor de 1,000 afectados, aseguran los vendedores.

Estos desalojos se suman a los comerciantes de la Calle Arce que fueron retirados de sus puestos el 28 de agosto pasado y a los 2,000 que en abril fueron obligados a moverse de la Calle Rubén Darío.

En un comunicado dirigido a los vendedores el 1 de septiembre pasado, la alcaldía aseguró que los comerciantes aceptaron retirarse "de forma voluntaria", luego de un diálogo entre ambas partes.

"Luego de un extenso proceso de diálogo ha permitido que más comerciantes por cuenta propia liberen voluntariamente otras calles principales de la capital para que comience a escribirse una nueva historia", dijo la comuna capitalina en ese mensaje.

Sin embargo, los comerciantes negaron que su desalojo haya sido voluntario. Aseguraron que han sido "amenazados" con ser capturados bajo el régimen de excepción, si se oponen o protestan por la medida. "En la reunión del 28 de agosto nos indicaron que debemos desalojar de forma voluntaria; la otra es que si no lo hacemos para el domingo (hoy), van a demoler los puestos; y la última es que si nos oponemos, nos van a llevar presos con el régimen de excepción", comentó Tomás González, vendedor de la 3a Avenida Norte.

Daysi Rivera, otra comerciante de la misma cuadra, también expuso su inconformidad. "A ellos (alcaldía) no les importa que nos vayamos personas de la tercera edad que no dependemos de nadie, que hay madres que tienen niños pequeños y a los que tienen que mantener. Estamos enfermos, endeudados", dijo.

En su mayoría, los afectados son personas que tienen entre 10 y 40 años como vendedores en la zona. Según comentaron, la alcadía les ofreció anotarse en un listado para llamarlos en cuatro meses y ofrecerles un nuevo puesto en algún mercado de San Salvador.

No obstante, manifiestan que no es una medida segura y temen no ser reubicados. "Nos están sacando sin darnos opciones. Esta decisión nos la notificaron la semana pasada, pero antes tuvimos otra en la que nos aseguraron darnos dos años más, ahora nos dicen que ya nos llegó el día", sostuvo José Antonio.

Esta medida forma parte del Plan de Revitalización del Centro Histórico de San Salvador que, con estos desalojos, avanza en la segunda fase. El alcalde Mario Durán aseguró, en una conferencia de prensa del 30 de agosto pasado, que brindarán una solución a los desalojados.