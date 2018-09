Alcaldía de San Salvador impulsa ley de reciclaje

El alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, dijo ayer que la comuna se encuentra promoviendo una ley de reciclaje que busca, además de contribuir a las finanzas de la Alcaldía de San Salvador, mantener limpia la capital.

"Necesitamos que la ciudadanía nos ayude a mantener limpio frente a su casa, que botemos basura en su lugar, que contribuya al reciclaje y poder hacer un cambio cultural desde el niño muy pequeño hasta la persona más grande", aseguró Muyshondt en la entrevista "Frente a frente".

El pasado 27 de agosto, la lluvia que cayó sobre la capital provocó que colapsaran las calles y la basura se desbordó por el Centro Histórico, algo que, de acuerdo con Muyshondt, se busca evitar con acciones como la ley.

"La alcaldía no lo puede hacer todo en la limpieza. Debemos generar un cambio cultural. Lanzamos la campaña San Salvador Limpio, donde invitamos a la ciudadanía nos ayude a mantener limpio el frente de su casa, que boten la basura en su lugar, y más acciones en la capital", agregó el alcalde.

Además, ayer la alcaldía, en conjunto con el periódico El Gráfico, de Grupo LPG, y la Dirección de Desechos Sólidos premió a diversos centros educativos que ayudaron a promover la concientización del cuido de nuestro medio ambiente.

Otras medidas

Muyshondt también mencionó durante la entrevista que como municipalidad evalúan la posibilidad de decretar una amnistía fiscal que permita una recolección de impuestos y que ha sido un tema que se ha analizado en diversas ocasiones en reuniones del concejo municipal.

"En el próximo concejo vamos a evaluar la exención de impuestos. Con esta amnistía pretendemos hacer una recuperación importante de ingresos que nos permitan salir de esta situación y que muchos de los contribuyentes puedan acercarse para ponerse al día con las obligaciones", mantuvo el alcalde.

Sobre el proyecto del mercado Cuscatlán, Muyshondt recordó que la alcaldía pierde alrededor de $100,000 mensuales en el mantenimiento del inmueble.

"El mercado Cuscatlán ha sido un negocio, lo que no sabemos es para quién, porque no ha sido para los capitalinos ni para la municipalidad. No sé en la mente de quién se negoció que un local pudiera pagarse con hamburguesas el alquiler en el mercado", finalizó Muyshondt.