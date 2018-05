Alcaldía de San Salvador no encuentra la hoja de vida del exalcalde Nayib Bukele

"No la podemos entregar porque no la tenemos. Se buscó en los archivos de la institución y no se tienen. No nos toca a nosotros, solo ver si estaba el currículum del ex alcalde y no está en la municipalidad, pero tal vez habría que solicitarlo a él para que él lo presente"'.

Esa fue la reacción del alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, ante la orden del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), de entregar la hoja de vida del exalcalde Nayib Bukele a una ciudadana.

Una ciudadana pidió a la alcaldía de San Salvador, durante la administración de Nayib Bukele, que le entregara su currículum vitae pero el oficial de información negó la entrega por tratarse de información "sensible".

Ayer, el Instituto de Acceso de la Información le ordenó a la alcaldía, ya bajo el mando de Ernesto Muyshondt, que entregara la información pero resulta que ya no existe.

"'No podemos entregar algo que no tenemos. Yo firmé ayer una carta diciendo que no se tiene en los archivos de la institución el currículum del alcalde, no me lo puedo inventar yo, no me toca a mí hacerlo. Esa carta la envió una carta a la persona que lo solicitó diciendo que no tenemos los archivos en la institución", recalcó Muyshondt.

La ley de acceso a la información obliga a las instituciones públicas a disponer de la hoja de vida de sus funcionarios. El artículo 10, numeral 3, dice que es información oficiosa: "el directorio y currículo de los funcionarios públicos, incluyendo sus correos electrónicos institucionales".

Se desconoce la decisión que tomará el IAIP ante la inexistencia de la información solicitada por la ciudadana.