Alcaldía de San Salvador retira propaganda electoral

La Alcaldía de San Salvador retiró la propaganda electoral que algunos candidatos presidenciales pegaron en postes y espacios públicos desde la 49.ª avenida sur, el bulevar de Los Héroes, hasta la Universidad de El Salvador.

El alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, informó que se hará cumplir la ordenanza reguladora de pinta y pega en períodos electorales, la cual está en vigencia desde 2000.

"No vamos a permitir campañas que violenten las leyes. No vamos a permitir pinta ni pega en los espacios públicos de San Salvador, y ojalá que los demás alcaldes del país se sumen en este sentido", expresó el alcalde capitalino.

El funcionario sostuvo que se busca que la capital se mantenga limpia y que los espacios públicos no se vean afectados por la pinta y pega de cualquier partido político en período electoral. Específicamente, se hace con base en lo que se establece en el artículo 4 de dicha ordenanza del municipio.

"Quien no lo haga, nos vamos a ver en la obligación de estar removiendo esa campaña a manera de mantener limpia la ciudad. Tenemos dentro de cada delegación distrital cuadrillas que se pueden dedicar a eso", agregó.

Muyshondt insistió en el llamado a "no ensuciar las ciudades, a respetar las leyes electorales, a no pintar, a no pegar propaganda".

Dijo que "se puede hacer propaganda y campaña política sujetos a las normativas electorales del país y sujetos a las ordenanzas municipales".

La propaganda retirada por las cuadrillas municipales en su mayoría fue de la fórmula presidencial del FMLN.