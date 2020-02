Alcaldía de Santa Ana afirma no otorgará permisospara proyecto

La alcaldesa de Santa Ana, Milena Calderón Sol de Escalón, reiteró ayer que esa municipalidad no avalará permisos de construcción de ningún tipo en el lago de Coatepeque, que no cuenten con el consentimiento del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN). Calderón de Escalón se refirió al caso de la construcción del proyecto habitacional Aguas Calientes Lake Villas, situado en el cerro El Afate, manifestando que representantes de la empresa habían solicitado la reconsideración y el permiso para el proyecto por parte de la comuna.

Sin embargo la alcaldesa sostuvo que no se otorgarán los permisos de construcción si no se cuenta con los permisos medioambientales requeridos. "Hay una solicitud que fue presentado por la empresa, y tienen todo el derecho de hacerlo, que pide que revisemos y que revoquemos la negativa. Yo no puedo dar un permiso de construcción mientras que el Ministerio de Medio Ambiente no de claramente el permiso, nos tenemos que basar en lo que ellos digan" manifestó la alcaldesa.

El Afate es considerado como una zona protegida por la importancia ambiental que tiene para la conservación del medio ambiente en el Lago de Coatepeque.

En el lugar se pretenden construir villas residenciales con acceso privada a la playa del lago.

A raíz de una denuncia presentada contra el proyecto el Juzgado Ambiental de occidente ha abierto una investigación para determinar las condiciones en las que se ejecuta el proyecto y los probables daños al ecosistema de la zona. Se informó, que el Juzgado Ambiental mantiene un expediente de medidas cautelares contra la empresa que ejecuta el proyecto por la utilización de explosivos y tala de árboles protegidos, además de construcción sin permiso.

Desde el 20 de agosto del 2018 el Juzgado Ambiental de occidente ordenó al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) la suspensión de los permisos ambientales de construcción de edificaciones en las zonas de influencia directa del lago de Coatepeque, esto como una medida para garantizar la conservación de los recursos naturales en la zona.