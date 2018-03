Alcaldía de Santa Tecla lanza sistema de videovigilancia

Lee también

La Alcaldía de Santa Tecla lanzará este día el proyecto de sistema integral de videovigilancia con 300 cámaras de alta definición, con visión diurna y nocturna, para dar seguridad a los residentes las 24 horas, bajo el concepto de ciudad inteligente o “Smart City”.Las 300 cámaras cubrirán 16 kilómetros cuadrados y estarán ubicadas en diferentes puntos que van desde el condado Santa Rosa, residencial Utila, bulevar Merliot y el volcán, para lo cual se ha instalado 102 kilómetros de cables de fibra óptica. Las imágenes son vistas por elementos del Cuerpo de Agentes Municipales (CAM) y la Policía Nacional Civil (PNC) desde las computadoras y pantallas instaladas en la central de monitoreo, y quienes alertan en caso de identificar el cometimiento de algún ilícito.¿Qué vigilarán? El programa que administra todas las imágenes de video está diseñado para que las cámaras reconozcan las placas de los vehículos que entran y salen del municipio, detecta los rostros de las personas y automáticamente dichas imágenes son comparadas con la base de datos de la Policía Nacional Civil; genera alertas si se trata de carros robados o personas buscadas por las autoridades. Además, hay cámaras de observación que analizan situaciones o zonas restringidas, por ejemplo, daría alertas sospechosas cuando una persona se mantenga más de 10 segundos frente a un vehículo.Al descargar una aplicación móvil, los tecleños también podrán seleccionar cinco cámaras de los puntos que deseen para observar lo que ocurre, siempre que estén al día con el pago de las tasas.El programa o software fue instalado por la empresa norteamericana ISS (Intelligent Security Systems), desarrollado inicialmente en Rusia para planes de espionaje y hoy para a fines corporativos, por ejemplo, lo usan en la Casa Blanca en Estados Unidos.“Esta información que recogemos día a día debe servir para la protección de la ciudadanía, y qué mejor que compartirlo con la Policía Nacional Civil; y por eso, mañana (hoy) vamos a firmar, junto con el director Howard Cotto, un convenio entre la Alcaldía Municipal de Santa Tecla y la Policía Nacional Civil para poder compartir las bases de datos. La información que nosotros recojamos acá se la vamos a compartir a ellos, y la de ellos nos la van a compartir acá, y será precisamente la estación del 911 instalada (en la central) la que servirá de enlace puente para poder interactuar entre esta central con el resto de la Policía, y el CAM de Santa Tecla”, explicó el alcalde Roberto d’Aubuisson.“Este sistema te permite identificar una placa a 160 kilómetros por hora y un rostro a 60 kilómetros por hora. Este sistema te permite ponerle un comando, si tú quieres, de decirle ‘en donde todos caminen, señálame al que corra’; un comando de decirle ‘el que cruce esta cerca, señálamelo, dámelo en una alerta’”, agregó D’Aubuisson.Según el alcalde, el día que empezaron las pruebas recuperaron carros robados y encontraron a una persona privada de libertad.El sistema tiene capacidad para almacenar información por 45 días, y quedará archivada por dos años para casos de investigación judicial.Para desarrollar este proyecto, la Alcaldía de Santa Tecla se fusionó con la empresa Soluciones en Conectividad, S. A. de C. V. (NETSOLUTIONS) y conformaron la Sociedad de Economía Mixta New Smart (S.E.M.). La empresa NETSOLUTIONS será el socio mayoritario con 80 % de las acciones, y la municipalidad tendrá el 20 %.D’Aubuisson explicó que en este proyecto NETSOLUTIONS invirtió alrededor de $6 millones en equipo y la alcaldía puso el terreno y la tramitología. Pero, después del tercer mes, la comuna pagará en este asocio $140,000 mensuales, $16.3 millones en 10 años, periodo que durará el convenio. El contrato es renovable si existen nuevas inversiones, si no, todas las acciones pasan a nombre del municipio, debido a que esta es una empresa y buscará más clientes, donde el 80 % de las ganancias le quedan al privado.“No solamente está para atender al municipio de Santa Tecla, aquí podemos darle servicios a cualquier empresa privada, a cualquier residencial privada, a cualquier otro municipio. Podemos monitorear a distancia cualquier municipio del país o cualquier institución pública que quiera tener los servicios que nosotros aquí brindamos. Así es que esto va a permitir, así como la comercialización de la fibra óptica, darle sostenibilidad a este sistema”, indicó el alcalde. Aseguró que el proyecto se ha manejado “con absoluta transparencia” y que en la junta directiva de la sociedad hay representantes de ARENA y FMLN que son parte del concejo municipal.El privado será el encargado de dar mantenimiento al equipo tecnológico en estos 10 años. Las cámaras tienen una duración de hasta cinco años.