Alcaldía de Santiago de María adeuda un semestre a empleados

Los empleados de la Alcaldía de Santiago de María, Usulután, tienen entre cuatro y seis meses de no recibir salario, recibiendo como explicación de las autoridades municipales que no hay fondos. A pesar de la deuda, los trabajadores siguen realizando sus funciones diarias y aseguran que de la comuna no reciben una respuesta concreta sobre cuándo van a cancelarles.

"Algunos tienen hijos que les ayudan, sobre todo que viven en Estados Unidos, pero otros nada, y ya deben mucho dinero, porque hay que pagar recibos y comer", expresó un empleado de mantenimiento de la alcaldía, que no quiso ser identificado.

Con él la deuda, aseguró, es de cuatro meses de salario; sin embargo, manifiesta que para los administrativos asciende a seis meses. "La semana pasada le abonaron un mes al personal administrativo, pero ya están sobre el otro mes", añadió el trabajador.

Algunos empleados son de la opinión de que el alcalde Roberto González, del partido GANA, no administra bien el dinero.

"No piensa en nosotros, anda regalando dinero y otras cosas, no lo administra bien. Él tiene otras fuentes de ingreso, él vende pan, pero nosotros solo de este sueldo vivimos y con la ayuda de la familia vamos saliendo adelante y debiéndole a medio mundo", se quejó un trabajador del área de limpieza de calles y parques.

Los empleados ya vivieron una situación similar en 2015, ya que les debían varios meses, por lo que a mediados de septiembre decidieron suspender labores por un día en la alcaldía; luego de negociar con González (quien ha estado al frente de la comuna en ambas ocasiones) decidieron ese día por la tarde suspender la acción.

Algunos expresaron ayer que todavía no deciden realizar similar acción como medida de presión para que les cancelen los salarios, ya que el sindicato no cuenta con personería jurídica, por lo que consideran que la suspensión de labores podría ser declarada ilegal.

Se intentó conocer la versión del alcalde, pero no fue posible contactarlo, a pesar de que en dos ocasiones en esta semana fue buscado en la comuna.