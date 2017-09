Alcaldía denuncia descuido del MOP en zona Las Colinas

El jefe del departamento de Cambio Climático de la Alcaldía Municipal de Santa Tecla (AMST), Ulises García, recorrió al menos 2 kilómetros por el terreno donde se realizaron obras para disminuir el peligro de desprendimientos de tierra de la cordillera del Bálsamo para mostrar el peligro en el que están al menos cuatro colonias por el descuido en el mantenimiento de parte del Ministerio de Obras Públicas (MOP).

Alcaldía de Santa Tecla pide a MOP limpiar canaletas de Cordillera El Bálsamo

García explicó que las obras tienen un diseño de tal forma que el agua tenga un flujo normal y no se acumule. En la zona se construyeron canaletas, gaviones y recibideros para que las aguas lleguen finalmente a la quebrada El Piro.

“En este momento es notorio que es bastante difícil que cuando está el agua recolectándose pueda tener una libre conducción porque aquí no hay un mantenimiento, aquí no hay limpieza, aquí no hay poda. La responsabilidad está compartida, el Ministerio de Medio Ambiente es responsable de hacer visitas periódicas de campo para efectos de levantar un informe de todas estas observaciones para trasladárselas al otro responsable que es el Ministerio de Obras Públicas, que son los responsables de ejecutar y hacer este mantenimiento. El riesgo con esta falta de mantenimiento se ve incrementado”, declaró García.

Comunidades La Cuchilla y El Tanque con más riesgo por sismos

Las obras de mitigación están identificadas como sectores A, B, C y D y se ubican sobre las residenciales Las Árdeas, Pinares de Suiza, Las Colinas y Cima del Paraíso. Con la falta de mantenimiento, García aseguró que aproximadamente 10,000 familias corren riesgo ante un posible deslave de tierra.

García dijo que se han reunido con autoridades del MOP, que se han comprometido a dar mantenimiento pero que no llegan a hacerlo.