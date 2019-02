Alcaldía destina $100 mil para universitarios

Jóvenes de escasos recursos económicos de distintas comunidades de Conchagua, en La Unión, y que quieren realizar sus estudios universitarios serán beneficiados por la alcaldía con una beca que les cubrirá los gastos académicos. Son 75 beneficiados que estudiarán sus carreras en diferentes universidades de San Miguel subsidiados por la alcaldía conchagüense mientras dure su preparación, la cual está condicionada a mantener un buen nivel académico para seguir recibiendo el beneficio.

"Se ha hecho un estudio socioeconómico de cada uno y también se han evaluado sus notas que han obtenido durante la Educación Media, porque queremos ayudar a jóvenes que estén plenamente comprometidos con su educación y queremos que el tema económico no sea un obstáculo para ellos", detalló Yamileth Díaz, miembro del concejo municipal.

En este programa de apoyo a estudiantes de educación superior la comuna ha presupuestado invertir $100,000 cada año. Pero también se está apoyando económicamente a jóvenes que están estudiando bachillerato y que no tienen un instituto cerca de sus hogares, y deben trasladarse a otros lugares, debiendo invertir en transporte y alimentación.

El año pasado los jóvenes que estaban siendo beneficiados con este programa enfrentaron dificultades en las diferentes universidades, debido a un problema de impago en el que cayó la administración anterior; sin embargo, los concejales afirman que esa situación ya se solventó.

"Yo había salido desde hace dos años del bachillerato, pero no había podido seguir estudiando porque no podía pagarme los estudios en una universidad, pero solicité el apoyo en la municipalidad y me lo han dado", apuntó Salvador Pérez, uno de los beneficiados con beca.

los estudiantes favorecidos con la ayuda económica de la comuna.