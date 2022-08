Alcaldía ejecuta 9 proyectos de 84

La alcaldía de Santa Ana, presidida por Gustavo Acevedo, del partido Nuevas Ideas, solamente ha ejecutado nueve proyectos de 84 solicitudes realizadas por diferentes Asociaciones de Desarrollo Comunal (ADESCO) que se encuentran en la cabecera departamental.

Según un documento extendido por el Departamento de Desarrollo Comunal de la alcaldía de Santa Ana, a través de la Unidad de Acceso a la Información, entre el 1 de mayo y el 31 de diciembre de 2021 recibieron 54 solicitudes de las cuales únicamente atendieron seis casos.

Por su parte, la Unidad Coordinadora de Proyectos Municipales explicó que las obras fueron realizadas en los condominios multifamiliares Atlas, la Urbanización Altos del Palmar, colonia San Luis, colonia Río Zarco, además de otros proyectos en las zonas rurales ubicadas en los cantones Ayuta y Cutumay Camones.

Mientras que, del 1 de enero al 31 de mayo del 2022, recibieron 20 solicitudes de proyectos de beneficio para las ADESCOS, pero solamente fueron ejecutadas tres de ellas: la de los habitantes de la colonia San Luis Gonzaga, colonia Lamatepec y la Urbanización Río Zarco II.

"Nosotros hace vario tiempo pedimos (a la alcaldía) que nos ayudaran con algunas calles que están arruinadas pero no hemos tenido respuesta. Se siguen arruinando", manifestó una persona de la ADESCO de la colonia Santa Leonor.

La misma necesidad dijeron tener los habitantes de la colonia La Providencia en el cantón Primavera, donde la ADESCO del lugar hizo una solicitud a la municipalidad desde 2021. "No nos han arreglado nada, pensamos que después de la pandemia nos apoyarían, pero nada resolvieron", dijo un miembro de esa comunidad.

Fuentes cercanas al concejo municipal plural dijeron que la mayoría de las solicitudes hechas por las ADESCOS necesitan una inversión económica, lo que ha resultado afectada por la reducción del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios de El Salvador (FODES) del 10% al 1.5% por parte del Gobierno.

Agregaron que muchas de las solicitudes hechas no llegan a las reuniones del concejo municipal por la falta de un presupuesto para ejecutarlas. "La disminución del FODES ha venido a afectar a todas las alcaldía y los proyectos que se realizaban a través de las ADESCOS. Muchas de estas peticiones no son del conocimiento del concejo porque ni siquiera llegan a conocerlas porque no tienen un presupuesto asignado", dijo la fuente municipal que pidió el anonimato.

Se intentó conocer la versión de la alcaldía local, pero la oficina de comunicaciones dijo que el Departamento de Desarrollo Comunal emitiría opinión, sin embargo, al cierre de esta nota no se recibió respuesta.