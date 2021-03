Alcaldía en quiebra por falta de FODES

La alcaldía de Santa Cruz Michapa, del departamento de Cuscatlán, se declaró ayer "en quiebra", debido a l impago de nueve meses del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios de El Salvador (FODES), que les eroga el Gobierno a través del Ministerio de Hacienda.

Según indicaron, limitarán el servicio de recolección de desechos sólidos porque las gasolineras que abastecen de combustible a los camiones de la comuna, ya no les quieren dar crédito debido a la deuda que mantienen.

Moris Torres, alcalde de Santa Cruz Michapa, aseguró que adeudan a los empleados municipales el 50% del salario del mes diciembre, más pago del aguinaldo y enero y febrero.

Adeudan el pago del servicio de energía eléctrica y ya fueron notificados por la empresa de energía que pueden perder el servicio ante la mora.

Por otra parte, indicaron que es "imposible" cancelar siete meses de becas que le adeudan a jóvenes del municipio.

"Las cifras de la alcaldía lastimosamente nos dijeron ‘no más’, hemos tenido que declararnos en bancarrota porque ya no hay fondos para nada, las empresas a las que les debemos ya no nos quieren prestar sus servicios, y lastimosamente no hay nada claro sobre el pago del FODES", reiteró Torres.

Las autoridades aseveraron que se volvió insostenible el funcionamiento de la comuna y que por eso se declararon en quiebra. Indicaron que el Ministerio de Hacienda les adeuda hasta el momento $1,051,962.61 correspondiente a nueve meses del pago del FODES.