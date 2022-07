Alcaldía incumple orden de juez

La alcaldía de Santiago de María, en Usulután, bajo la administración de Nelson Gómez, del partido Nuevas Ideas, continúa sin cumplir la resolución de reinstalo a favor de 13 trabajadores que fueron despedidos por la municipalidad en mayo de 2021.

En marzo pasado, el Juzgado de Primera Instancia de la localidad decretó el reinstalo de los trabajadores y el pago de salarios adeudados por sus despidos. Los afectados reportaron que, hasta el momento, la alcaldía no acata la orden del juzgado. "Los despidos (documento) fueron entregados a cada uno mediante un escrito que aseguraba que éramos cargos de confianza y no era así. Hasta el momento no han acatado la resolución de reinstalo del juez", dijo uno de los despedidos que pidió reserva de identidad.

Los empleados despedidos aseguran que la sentencia fue confirmada por la Cámara Segunda de Oriente, pero la municipalidad sigue sin cumplir. Dijeron que el 5 de mayo pasado el alcalde les informó que no había recibido la notificación.

"También nos han comunicado que existe la posibilidad de dilatar lo más que se pueda el proceso, sin entregarnos las plazas, para que la situación llegue hasta la próxima administración y que sean ellos quienes nos reinstalen", expresó el empleado municipal despedido.

La mayoría de empleados cesados llegan con frecuencia a la alcaldía como medida de presión para su reinstalo.