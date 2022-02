Alcaldía lanza un plan de seguridad

Ante la denuncia del incremento de hurtos y robos en Santiago Nonualco, La Paz, la alcaldía de la localidad lanzó ayer el Plan de Seguridad y Reordenamiento Vial.

Pretenden minimizar los hechos delictivos en el casco urbano del municipio. "Elementos del CAM y Policía van a desplegarse por 21 días para brindar seguridad a los comerciantes y habitantes, con el fin de disminuir los índices delincuenciales", dijo Damaris Escalante, alcaldesa de la localidad.

El plan también incluye el reordenamiento vial. "Desde el año pasado iniciamos un ordenamiento con los vendedores ambulantes, pero en los últimos días hemos visto un desbordamiento de vendedores que no están en nuestros registros, por lo que la policía está facultada para decomisar mercadería que sea de dudosa procedencia. En ese desorden entran algunos que no son vendedores y ocupan eso para camuflarse y cometer hechos delictivos", añadió la funcionaria.

El plan también contempla el decomiso de placas de vehículos estacionados en ejes preferenciales.

"Hubieran avisado que no querían vehículos en algunas calles, he visto que decomisaron placas y tanto que cuesta recuperarlas. Además, la economía está mala para andar gastando. Está bien que ordenen, pero no solo para un rato y que notifiquen las decisiones", dijo Reynaldo Rodríguez, habitante del lugar.