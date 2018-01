Alcaldía migueleña cuadruplicó gastos en publicidad

La Alcaldía de San Miguel cuadruplicó el gasto en publicidad del año pasado en comparación con lo que desembolsó en 2016 para la compra de espacios publicitarios, programas especiales, suplementos y anuncios que salieron en diferentes medios de comunicación, así como en diversos artículos promocionales.

Según consta en información recabada en actas municipales de este año y en facturas canceladas por la comuna en 2016, de enero a noviembre del año pasado, el concejo municipal aprobó compras de publicidad por $453,967. Esta cifra es cuatro veces mayor a los cerca de $112,000 que pagó la alcaldía a diferentes tipos de proveedores de servicios publicitarios en el año fiscal 2016.

La diferencia entre ambos presupuestos radica básicamente en que este año –que precede a las elecciones municipales– la comuna decidió invertir en cuñas televisivas para dar a conocer tres de los proyectos insignia de la administración del alcalde Miguel Pereira, que son el programa municipal de entrega de becas universitarias Beca Joven y los proyectos de mejoramiento de la cancha Álvarez y el estadio Miguel F. Charlaix.

Estos proyectos se han anunciado incluso a escala nacional en una importante cadena televisiva, a la cual se le estaría pagando alrededor de $300,000. En tanto, a un canal local y de señal de cable se le aprobó compra de servicios por más de $40,000.

Los siguientes gastos importantes se los llevan la publicidad en redes sociales con $17,640, compra de perifoneo por $17,976 y cuñas radiales por $12,239.

Mientras que el año pasado las compras de publicidad se enfocaron en radios y empresas de TV locales, así como en la colocación de vallas, pendones publicitarios y la creación de campañas de imagen, entre otros.

Al consultarle sobre este incremento en el gasto de publicidad, Miguel Pereira restó importancia al asegurar que otras alcaldías del país también invierten fuertes cantidades de dinero en compra de espacios publicitarios y nadie repara en ello.

“Lo mismo está haciendo la Alcaldía de Santa Tecla y no se ha generado ninguna inquietud de parte de los medios de comunicación, no se por qué tanta preocupación por la Alcaldía de San Miguel. Lo que la oposición está trasladando a los medios de comunicación es el dolor y el pesar que ahora las licitaciones de publicidad son públicas”, manifestó Pereira.

El alcalde aseguró que los anuncios han salido en canales de señal nacional, porque las empresas locales no participaron en la licitación pública que realizó la comuna migueleña. Recalcó que en la administración anterior, la publicidad le era asignada a una televisión local vinculada directamente al exalcalde Wilfredo Salgado y su familia.



“Las licitaciones son públicas; una vez que saca, según la LACAP, una licitación pública, usted no puede decirle a un medio nacional ‘mire, no oferte’”, indicó, y agregó que al gasto de publicidad se le han sumado la compra y colocación de calcomanías a los vehículos de la alcaldía, ya que este es un requerimiento del proyecto de pro integridad que se desarrolla en conjunto con la agencia de cooperación de la embajada estadounidense.

Promoción de imagen

Al respecto, el concejal de oposición del partido GANA Mauricio Campos criticó el gasto excesivo en publicidad que hace la comuna, ya que, según él, la aprobación en publicidad se logra con los votos de los seis concejales del partido FMLN, el del síndico y el alcalde, con lo que se logra la mayoría requerida en la ley.

Agregó que en este tipo de anuncios no se promueven las obras como resultado de la gestión del concejo municipal o de la Alcaldía como tal, sino que se exalta la imagen de Miguel Pereira por sobre todas las cosas.

“Los concejales de oposición salvamos el voto para exonerarnos de cualquier responsabilidad que pueda surgir al momento de que la Corte de Cuentas haga una auditoría”, comentó.

Sostuvo que es posible interponer demanda ante el Corte de Cuentas y el Tribuna de Ética Gubernamental por el uso indebido de los fondos municipales.