Alcaldía migueleña viola la ley al explotar cantera sin tener fianza

La Alcaldía de San Miguel extrae material pétreo de la cantera Escoria Volcánica, ubicada en el cantón La Puerta del mismo municipio, pero sin contar con los permisos correspondientes a una fianza y la entrega de un manual de seguridad minera que exige el Ministerio de Economía (MINEC) para la explotación de pedreras y otras minas.De hecho, la Dirección de Hidrocarburos y Minas del MINEC emitió varios documentos en los que le advierte a la Alcaldía de San Miguel sobre el incumplimiento de los requisitos de ley para la debida explotación de la mina. Uno de estos avisos, con calidad de prevención, fue emitido el 26 de agosto de 2016, y en este se indica que se incumplió un auto de prevención emitido el 18 de enero de ese mismo año.El documento indica que, según el artículo 32, literal d de la Ley de Minería, los concesionarios de las canteras deben cancelar una fianza de fiel cumplimiento a favor del Estado de El Salvador, que equivale a $5,714.29, la cual debería pagarse a más tardar 10 días hábiles después de que la Dirección de Hidrocarburos y Minas entrega el documento de prevención.“El incumplimiento a dicha prevención en el plazo establecido dará lugar al inicio del informativo sancionatorio correspondiente, que conlleva a la cancelación de la concesión otorgada”, indica.Otro de los documentos –que fue emitido el 13 de diciembre de 2016– señala que el personal de dicha dirección realizó una inspección como parte del monitoreo en las actividades de extracción, y encontró un tractor realizando corte, arrastre y acopio del material.“En vista de que a la fecha no ha sido presentada la fianza correspondiente, se le previene a la Alcaldía Municipal de San Miguel, por medio de su representante legal, le dé cumplimiento al auto de fecha 26 de agosto de 2016 y al auto del 2 de septiembre del mismo año, en el que se le previene presentar a la dirección para su aprobación el Manual de Seguridad Minera, para lo cual se le concede un plazo de ocho días hábiles; caso contrario, se procederá de acuerdo con la Ley de Minería”, reza el documento que fue recibido en el despacho municipal de Miguel Pereira el 22 de diciembre de 2016.Pero la explotación minera continúa. LA PRENSA GRÁFICA constató que se está extrayendo material del tipo conocido como escoria volcánica. Dos camiones de la comuna ingresan a la cantera en un lapso de 30 minutos para sacar piedra que luego es procesada para convertirla en grava, con la que se reparan caminos vecinales.Pereira informó al respecto que se encuentran en el proceso de renovación de permisos. “Sí teníamos los permisos, lo que falta es un plan que ha solicitado el Ministerio de Economía y ya lo mandamos al MINEC, y hasta que se nos apruebe nosotros vamos a emitir un acuerdo municipal para sacar la póliza de seguro que nos pide”, explicó el jefe municipal.Al tener ese plan o Manual de Seguridad Minera, se emitirá, según Pereira, un acuerdo municipal para sacar la póliza de seguro a fin de obtener la autorización para continuar con la extracción.“Hasta el 20 de enero se puede continuar con todo el proceso que veníamos desarrollando; del 20 de enero para allá ya no podemos extraer mientras no nos autorice el MINEC. Nos han pedido un plan que se mandó esta semana”, dijo.Pereira obvió decir que el MINEC ya emitió varias prevenciones por no tener los permisos para sacar material pétreo.