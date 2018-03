Alcaldía niega información sobre contrato de cámaras

Lee también

La Alcaldía de San Salvador, dirigida por el alcalde del FMLN, Nayib Bukele, denegó entregar los documentos relacionados con la contratación millonaria para un proyecto de Sistema Automatizado Integral de Monitoreo, Videovigilancia, Datacenter y C4 para el municipio, bajo el argumento de que el proceso se suspendió luego de admitir recursos de impugnación, aunque la información solicitada corresponde al primer proceso que realizó la comuna y que permitió otorgar la adjudicación a una empresa extranjera.El pasado 18 de enero, LA PRENSA GRÁFICA solicitó a través de la Unidad de Acceso a la Información Pública de la municipalidad los documentos del contrato firmado por el alcalde como representante de la comuna y la empresa ganadora, más el acuerdo emitido por el concejo municipal en el que se autoriza firmar el contrato, y el informe proporcionado por la comisión que evaluó las ofertas de las empresas competidoras y su decisión de elegir a una empresa.Pero este jueves 26 de enero el oficial de Información notificó a este periódico que después de gestionar la información con la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales se le comunicó que “el proceso se encuentra suspendido, de conformidad al artículo 77, inciso último de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), el cual establece que el proceso de contratación quedará suspendido en el lapso comprendido entre la interposición del recurso de revisión y de la resolución del mismo”.Por esta razón, el oficial de Información se declaró imposibilitado de entregar los documentos solicitados, y se ampara en el artículo 61, inciso dos de la Ley de Acceso a la Información, aunque dicho artículo hace referencia al principio de gratuidad de la información pública, algo no relacionado con lo pedido .“La reproducción y envío de la información, en su caso, será sufragada por el solicitante, si bien su valor no podrá ser superior al de los materiales utilizados y costos de remisión. Los entes obligados deberán disponer de hojas informativas de costos de reproducción y envío. El envío por vía electrónica no tendrá costo alguno”, dice textualmente el inciso dos.Aunque se alegó que existe un proceso suspendido, fue hasta el martes 25 de enero cuando el concejo municipal de San Salvador decidió admitir los recursos de impugnación de tres compañías competidoras para revisar la adjudicación bajo la licitación Pública LP-06-AMSS-2016, que inició el 24 de agosto de 2016 y terminó con el acta de notificación de resolución del 12 de enero de 2017, y en la que se adjudicaba el contrato a la empresa que hizo la oferta más cara.La licitación que fue publicada en el sitio web de compras públicas www.comprasal.com establece que el ganador de la licitación será quien “presente la oferta más favorable” para la institución.Asimismo, el concejo municipal decidió crear una comisión de alto nivel con representantes de la Fiscalía General de la República y de la Corte de Cuentas de la República , para que sean parte de la revisión del proceso. La Fiscalía ya rechazó participar.La decisión de revisar el proceso se tomó luego de que LA PRENSA GRÁFICA reveló la información. Además, concejales del partido ARENA hicieron una serie de señalamientos; entre ellos, que la empresa ganadora carece de trayectoria suficiente para desarrollar el proyecto y que la comisión evaluadora de la comuna capitalina se decidió por la oferta más cara.Una empresa que participó cobraba $1.5 millones al año; otra, $5.9 millones; y una tercera, $4.4 millones; mientras que la empresa ganadora cobraría una inversión inicial de $14,922,729.58, sumando el impuesto de la Contribución Especial para la Seguridad y Convivencia (CESC). El contrato para esta empresa sería para un período de 20 años y se pretende financiar con fondos de una tercera titularización.Es decir, la documentación solicitada corresponde a una fase que ya había sido concluida después de que ya estaba adjudicado el contrato.La comuna justificó que el proceso de contratación quedará suspendido en el lapso comprendido entre la interposición de recurso de revisión y de la resolución del mismo. De hecho, en una conferencia de prensa Bukele dijo que la información sobre el tema que había sido discutido el concejo era pública y que se podía pedir el audio.