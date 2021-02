Alcaldía no tiene cámaras en zona de ataque a caravana FMLN, pero PNC sí: Muyshondt

El alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt afirmó este miércoles en una entrevista televisiva que la alcaldía no tiene cámaras sobre la zona donde ocurrió el incidente, sin embargo, la Policía Nacional Civil (PNC) sí posee cámaras en ese sector.

"Justo en frente de donde ocurrió el hecho hay una cámara de la Policía Nacional Civil, me imagino que ellos tendrán todo el elemento probatorio", aseguró el edil.

El alcalde dijo que no se ha negado en ningún momento los informes de las cámaras de videovigilancia de la alcaldía de San Salvador y aseguró que los centros de monitoreo cuentan con un representante tanto de la PNC como de la Fuerza Armada. Agregó que la alcaldía no instala cámaras donde ya hay de la PNC, para no duplicar el trabajo.

Muyshondt, sin embargo, mostró desconfianza ante el actuar de la PNC, ya que los supuestos vinculados en el ataque armado serían un agente policial de la división de Protección a Personalidades Importantes (PPI), un motorista y un seguridad asignados al Ministerio de Salud (Minsal).

"No sé si van a tratar de ocultar los hechos o lo van a poner a disposición del Fiscalía General de la República como debería de ser el procedimiento normal de una Policía independiente", dijo.

El alcalde también brindó su postura sobre el ataque armado a simpatizantes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) en el que resultaron dos personas fallecidas.

"Son hechos desafortunados, repudiables, es parte del clima de odio que e ha venido utilizando tristemente provocado por funcionarios del Estado que lastimosamente desencadenó en este asesinato", dijo.