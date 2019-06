Alcaldía paga $29 mil para limpiar drenajes

Las últimas tormentas en Santa Ana han provocado inundaciones de calles en ciertos sectores de la zona urbana del municipio, a causa de la obstrucción de tragantes y tuberías del sistema de drenajes por basura acumulada.

Ante esto, la alcaldía está ejecutando un plan de limpieza, que está a cargo de una empresa privada especializada en estos trabajos, contratada por un monto de aproximadamente $29,000.

El gerente de medio ambiente de la comuna, Antonio González, manifestó que debido al nivel de obstrucción del sistema de drenajes es que se decidió por la contratación de una empresa especializada, ya que la alcaldía no tiene la capacidad para realizar el trabajo que se requiere.

"Es un proyecto contratado a través de una licitación. Una empresa privada ganó, es una empresa con especialidad para hacer este tipo de trabajos. Hasta la fecha, los tragantes que se han limpiado no han presentado problemas", señaló el funcionario.

La primera fase de estos trabajos se prolongará por 60 días, manifestó González, detallando que entre las zonas abarcadas se encuentra el sector del estadio Óscar Quiteño y el redondel de la colonia El Palmar, donde ya hubo inundaciones, así como el redondel San Josemaría Escrivá de Balaguer, el centro de Santa Ana y la urbanización Santa Ana Norte.

"Hemos focalizado los tragantes que están más obstruidos, no lo hemos hecho por calles o avenidas, sino por sectores. Estamos abarcando una buena cantidad de tragantes, de los cuales no hay ninguno de los que hemos abierto a la fecha que no estén obstruidos, el principal problema que presenta es la cantidad de basura que tienen", dijo.

Los trabajos incluyen la limpieza profunda de tuberías, donde, de acuerdo con los empleados de la empresa a cargo, han sido encontradas grandes cantidades de basura, en su mayoría plásticos y productos desechables, hasta llantas de vehículos, piedras y bloques de concreto que tapaban el paso del agua. El objetivo es disminuir el riesgo de inundaciones en los sectores atendidos.