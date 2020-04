Alcaldía regula circulación

Con el propósito de evitar la propagación del covid-19, los habitantes de San Francisco Gotera, Morazán sólo pueden ir a comprar alimentos o medicamentos dos veces a la semana, según informó el alcalde Nahín Ferrufino. El jefe municipal, indicó que la medida es supervisada por elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) y de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) que se encuentran ubicados en diferentes puntos de la cabecera departamental, y anotan a los pobladores que circulan por las calles para llevar un resgitro de las veces que salen de sus viviendas. Cuando los habitantes retornan a sus casas o los ven sin compras, les hacen una señal de parada y les pide el Documento Único de Identidad (DUI) para verificar que no hayan circulado más de dos veces en el día o semana, dijo. "La Policía les pide el DUI y los anota en un papel y están viendo a ver si han pasado varias veces. Solo pueden hacerlo dos veces y con justificación, no puede andar en la calle solo por andar, pero la gente ha sido bien obediente y se queda en casa", aseguró el jefe edilicio. Agregó que la comisión municipal de Protección Civil tuvo una reunión con empresarios de supermercados y distribuidores de bebidas embriagantes, quienes se comprometieron a terminar la mercadería que tienen en existencia y ya no abastecer a los negocios.

