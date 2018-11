Alcaldía renegociará contrato de mercado Cuscatlán

El alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, confirmó ayer que los dueños del edificio en el que funciona el mercado Cuscatlán hicieron llegar a la comuna una carta en la que se muestran abiertos a una renegociación del alquiler del inmueble.

"Se recibió una carta lo cual vemos muy positivo después de varios intentos sin respuesta y así conformar una mesa de negociación y buscar una salida amigable y una renegociación", aseguró el alcalde.

Según Muyshondt, no existe, de momento, una cifra específica para un acuerdo por la renta del inmueble, dado que manifestó que se debe pagar lo justo, "algo que creemos que no se ha hecho hasta ahora, aunque no descartamos poder comprar el inmueble siempre y cuando sea un valor justo".

Además, ayer la comisión especial creada por el concejo municipal para examinar el contrato del mercado Cuscatlán entregó su tercer informe y en él se destacaron algunos de los hallazgos de la Corte de Cuenta de la República en el sentido de que "el contrato se hizo sin el sustento de un valúo técnico, así como el pago de renta en especies, algo que está prohibido por el Código Municipal", de acuerdo con Muyshondt.