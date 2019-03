Alcaldías de El Salvador logran aumento del 2 % en el presupuesto del FODES

Con 67 votos, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron este jueves incrementar de 8 % a 10 % el presupuesto del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de las Municipalidades (FODES).

La aprobación quedó reflejada en un dictamen favorable emitido por la comisión de hacienda y especiales del presupuesto de la Asamblea. En el documento se establece una modificación a la Ley de Creación del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios para incorporar el aumento.

El incremento, según el dictamen aprobado, se hará efectivo en el Presupuesto General de la Nación que se apruebe para el 2020.

La propuesta fue impulsada y promovida en el Congreso por la Corporación de Municipalidades de El Salvador (COMURES), bajo del argumento de que la mayoría de las municipalidades en El Salvador no cuentan con suficientes fondos para ejecutar sus proyectos.

La medida contradice la opinión sobre el tema que dio el presidente electo, Nayib Bukele, este jueves a través de su cuenta de Twitter. Bukele sostuvo que sería un grave error que el aumento al FODES se aprobara, ya que no se cuentan con los fondos suficientes para concretar la iniciativa.

Aumento debió focalizarse

Uno de los diputados que se abstuvo de votar para aprobar el incremento fue el no partidario, Leonardo Bonilla, quien aseguró que, antes de aprobar el dictamen, los fondos debieron focalizarse para ciertas alcaldías de El Salvador.

"Yo no me sumé a esta aprobación, porque este incremento al FODES ha sido generalizado, si bien hay alcaldías pobres, hay alcaldías que no lo necesitan, esta decisión debió hacerse focalizando, hay municipios que necesitan más que otros", argumentó Bonilla.

El diputado no partidario sostuvo que una de esas comunas es la de Antiguo Cuscatlán, que no necesita más recursos del FODES, ya que cuenta son suficientes fuentes de ingreso para implementar sus planes y proyectos municipales.

Incluso manifestó que esta comuna, con suficientes recursos, podría subsidiar a otras alcaldías, que verdaderamente atraviesan problemas financieros para gobernar sus municipios.