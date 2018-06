Alcaldías del AMSS van a renegociar contrato de basura

Leonino, injusto y aberrante son solo algunos de los calificativos que alcaldes de municipios que componen el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS) usan para describir la relación contractual que se estableció en 1999 entre las municipalidades y MIDES para que esta empresa les diera el servicio de tratamiento de desechos sólidos.

Entregar la basura en el botadero de MIDES tal como el ciudadano la sacó de su casa cuando iba pasando el camión recolector compactador, depositar en MIDES como mínimo una cantidad establecida de toneladas de basura, pagar sus facturas mensuales a tiempo o se les cierra el botadero son condiciones que quedaron pactadas en los contratos.

El alcalde de Mejicanos, Simón Paz, hace una reflexión sobre la obligación que tienen de entregar toda la basura a MIDES.

“Hay un estudio del COAMSS-OPAMSS que nos refleja que de ese 100 % de basura que nosotros estamos llevando a MIDES solamente deberíamos de llevar un 25 %, lo demás es basura que puede ser reciclada, lo demás es basura que puede ir a compostaje, es decir, en buenas cuentas, es dinero que nosotros estamos botando”, señaló Paz.

MIDES, Sociedad de Economía Mixta de Capital Variable (MIDES, S. E. M. de C. V), es una empresa que se dedica al manejo de desechos sólidos. De acuerdo con una cronología que maneja la empresa, se creó en 1998, el 90 % de las acciones corresponden a un ente privado y el 10% a un ente público, para el caso el Consejo de Alcaldes del AMSS (COAMSS).

El AMSS son 14 municipios: San Salvador, Mejicanos, San Marcos, Ciudad Delgado, Santa Tecla, Apopa, Nejapa (el municipio que alberga el relleno sanitario de MIDES), Antiguo Cuscatlán, Cuscatancingo, Ayutuxtepeque, Ilopango, San Martín y Tonacatepeque.

De acuerdo con la línea de tiempo, fue en 1999 cuando la empresa comenzó operaciones; en ese mismo año se firmaron una serie de contratos con las alcaldías con una vigencia por 20 años.

El tiempo transcurrió. En varias ocasiones hubo comunas que fueron recibidas con las puertas cerradas por falta de pagos y tuvieron crisis ambientales en sus municipios.

Faltan poco más de seis meses para que llegue 2019 y con él los vencimientos de los criticados contratos que se firmaron en 1999.

“En el contrato actual toda la basura tiene que ir a para a MIDES; no se puede poner una planta de separación y reciclaje, no se puede poner una planta para generar energía con la basura, en fin, eso nos limita bastante”, declaró el alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, sobre el tema del vencimiento de los contratos.

Paz y Muyshondt son de la opinión de que las alcaldías no tienen otra opción más que negociar con MIDES un contrato que no sea igual de restrictivo que el que han tenido por 20 años.

Los alcaldes tienen una serie de proyectos que buscarían impulsar en sus municipios, pero también a nivel del COAMSS uno de estos últimos podría ser la construcción de un relleno sanitario.

Pero tienen bastantes factores en contra; el principal de ellos es el tiempo: faltan meses para el vencimiento y un proyecto de tal envergadura toma tiempo echarlo a andar.

“Estamos ya contra el tiempo para buscarle una solución al tema de la recolección, que ya no sea un problema para los municipios, sino que también buscarle alternativas a eso. Botaderos hay una cantidad unos más lejos, otros más cerca, pero al final lo que vamos buscando es un beneficio para estos municipios, porque le digo yo que gastar entre $270,000 y $300,000 al mes en recolección de la basura es una cosa terrible en gasto”, dijo Paz.

Uno de los puntos que más quieren negociar los alcaldes es que puedan disponer de parte de la basura para emprender proyectos de reciclaje, de compostaje e incluso de generación de energía.

“Tenemos que empezar ya a ver alternativas, entre más competencias puede haber y más alternativas pueda tener la alcaldía, mejor para nosotros; podemos obtener un mejor servicio, un mejor precio y también un contrato que no sea a largo plazo como el anterior, sino que sea un período corto, uno o dos años, y un contrato que nos permita cierta flexibilidad para otros usos de la basura que el actual contrato no nos permite”, opinó el alcalde capitalino.

En el seno del COAMSS-OPAMSS se realizan estudios para identificar espacios geográficos aptos para la construcción de un relleno sanitario, pero hasta el momento no han tenido suerte con ese objetivo, aseguró el alcalde de Mejicanos, que, además, es miembro de la comisión que estudia el tema.

Para él, instalar un relleno sanitario antes de 2019 es “imposible, porque ya en San Salvador casi no tenemos lugares que generen las condiciones, porque para eso también hay estudios, no solo es de que usted tiene este terreno grande y ahí va a poner su relleno sanitario, no, hay un montón de requisitos y precisamente son los mantos acuíferos los que debemos cuidar; en el Área Metropolitana difícilmente vamos a encontrar un terreno para un relleno sanitario”.